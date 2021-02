Marialaura De Vitis, compleanno con Paolo Brosio/ La coppia resiste alle malelingue!

Marialaura De Vitis, l’influencer e modella fidanzata di Paolo Brosio, ha festeggiato ieri il suo 23esimo compleanno in compagnia proprio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane aveva anticipato il tutto via Instagram, pubblicando un post in cui raccontava ai follower: “Buongiorno topolini! Come state? Io mi trovo a Reggio Emilia perché domani festeggerò il mio compleanno con famiglia e amici. Continuate a seguirmi perché la prossima settimana ci saranno due appuntamenti importanti”.

In seguito, la stessa ha pubblicato alcune stories sempre sulla sua pagina social, in cui si è mostrata felice mentre festeggiava appunto il compleanno in compagnia di amici/parenti, e appunto di Paolo Brosi, il suo fidanzato. Prima un bello scatto di famiglia, poi un video in cui la stessa Maria Laura De Vitis spegne le 23 candeline della torta e poi un’altra stories ancora in cui le chiedono “Come ti senti?” e le replica “Più maturata e saggia, stagionata al punto giusto”.

MARIALAURA DE VITIS, COMPLEANNO CON PAOLO BROSIO: UNA BREVE BIO DELLA GIOVANE MODELLA

Prosegue quindi a gonfie vele la relazione fra Maria Laura De Vitis e il suo Paolo Brosio, nonostante inizialmente si era creato un po’ di scetticismo attorno alla coppia, vista la notevole differenza di età fra i due, 64 anni lui e 23 lei. Brosio ne aveva parlato la prima volta soltanto un paio di mesi fa, inizio mese di dicembre, svelando appunto la presenza di questa giovane nella sua vita, fino ad allora rimasta al segreto. Maria Laura De Vitis è originaria di Reggio Emilia, e si è diplomata al liceo linguistico, per poi laurearsi in Scienze della comunicazione presso l’università degli studi di Modena e Reggio Emilia. In seguito si è trasferita a Milano dove ha iniziato la sua carriera da modella e influencer, per poi partecipare a Miss Mondo 2018 e Miss Universo Italia 2019. Vanta già alcune comparsate in tv con “Ciao Darwin” e “Appuntamento a prima vista”, e da quando è stata annunciata la sua storia d’amore con Brosio la sua popolarità sui social è aumentata, passando da 40mila follower circa a dicembre, agli attuali 68.4 mila.



