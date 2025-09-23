Marialaura De Vitis e la storia d’amore con Jimmy Ghione, il racconto a La Volta Buona tra critiche ingiuste e quotidianità.

Marialaura De Vitis ha scelto La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontare la sua storia d’amore con Jimmy Ghione, a dispetto delle critiche che ancora oggi riceve nonostante la liaison duri da 2 anni. Il tema è la differenza d’età, oltre trent’anni, un fattore che però è ampiamente sdoganato e soprattutto surclassato dalla consapevolezza sentimentale. “Le critiche ci sono e ci convivo ma perchè semplicemente non mi interessano. Cosa mi scrivono? Essendoci la differenza d’età mi dicono che sto con lui per i soldi o per la fama. Da quando sto con lui non mi è passato mai per la testa di porre fine a questa splendida storia d’amore”.

Parole più che al miele quelle di Marialaura De Vitis per il fidanzato Jimmy Ghione, segno di quanto sia forte il legame tra loro dopo 2 anni di relazione ed a dispetto della differenza d’età. “Non c’è gara tra lui e i miei ex fidanzati; con lui ho capito cos’è davvero l’amore”. La fidanzata dello storico inviato di Striscia la Notizia ha poi aggiunto: “Ridiamo un sacco, mi protegge, è un uomo con tanti valori; è un padre di famiglia, poi mi sprona ad inseguire i miei sogni. E’ un compagno di vita, viviamo la quotidianità giorno per giorno, non posso fare a meno di lui”.

Marialaura De Vitis a La Volta Buona: “Vi racconto il mio colpo di fulmine per Jimmy Ghione”

L’amore tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione prosegue a gonfie vele e la 27enne, proprio di recente, ha conosciuto una parte importante della famiglia dello storico inviato di Striscia la Notizia. “Quest’anno ho conosciuto i suoi figli, il suo primogenito è quasi mio coetaneo e forse è più maturo di Jimmy… E’ un eterno Peter Pan!”. Sempre a La Volta Buona, la giovane ha raccontato della genesi del loro amore: “Come ci siamo conosciuti? Era un evento sul mare a Milano Marittima; mi ha impressionato la sua bellezza, io lo chiamo il Brad Pitt italiano, mi ha affascinata. E’ stato un colpo di fulmine, non mi era mai successo… Poi durante un aperitivo il primo bacio, da lì non ci siamo più lasciati”.