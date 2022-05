Marialaura De Vitis finge con Alessandro Iannoni?/ Mamma Rossana “Non so se le piace”

Marialaura De Vitis, dubbi sull’interesse per Alessandro Iannoni

Continuano i dubbi sull’interesse di Marialaura De Vitis a Alessandro Iannoni. L’ex pupa, arrivata all’Isola dei Famosi 2022 pochi giorni fa, si è subito detta interessata al figlio di Carmen Di Pietro ma questa velocità ha scatenato non pochi dubbi non solo nel gruppo dei naufraghi ma anche nei telespettatori. A Pomeriggio 5 si sbilancia anche la mamma della De Vitis, la signora Rossana, che dice la sua su questo possibile flirt: “Alessandro? È un ragazzo molto dolce, carino, non è assolutamente stupido. Se può piacere a Maria Laura? Non lo so…”, ha tuttavia dubitato la donna.

I dubbi sull’interesse della De Vitis per Alessandro coinvolgono anche Aristide Malnati che l’ha conosciuta durante l’avventura a La Pupa e il Secchione show: “Lei è attratta da personalità complesse e strutturate”, fa notare Mummy.

Anche Vladimir Luxuria, in studio a Pomeriggio 5, ammette di avere dei dubbi sulla genuinità di Marialaura De Vitis, soprattutto in merito al rapporto con Alessandro Iannoni: “Io vorrei che fosse vero, devo capire meglio la situazione, non so se lei sta creando questa situazione a favor di telecamera oppure è realmente interessata a lui”, ha ammesso l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Non resta che osservare quale piega prenderà questa conoscenza nel corso delle prossime settimane.

