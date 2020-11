Marialaura de Vitis, presunta fidanzata di Paolo Brosio/ “La signora Anna furiosa!”

Chi è Marialaura De Vitis? Il suo nome è venuto fuori nei giorni scorsi quando Biagio d’Anelli, ospite a Mattino5, ha indicato in lei la nuova fidanzata di Paolo Brosio. Il realtà il neo gieffino appena arrivato al Grande Fratello Vip 2020 ha subito chiarito di aver qualcuno fuori dalla casa anche se non l’ha definita proprio una fidanzata ufficiale. La conferma è poi arrivata in diretta quando Alfonso Signorini ha tirato fuori il nome della modella misteriosa che sarebbe fidanzata con lui. Adesso a tornare su di lei sarà Barbara d’Urso che la avrà tra gli ospiti di Live Non è la d’Urso questa sera. Ma chi è Marialaura De Vitis? Di lei sappiamo davvero troppo poco se non che fa la modella e ha 22 anni, molti meno di Paolo Brosio.

Marialaura de Vitis, chi è la presunta fidanzata di Paolo Brosio?

Non è la prima volta, infatti, che viene fuori il nome di questa misteriosa modella dal nome Marialaura, la giovane che avrebbe passato questi ultimi mesi in compagnia del giornalista e non sarà nemmeno l’ultima visto che oggi toccherà a lei parlare della liason con Paolo Brosio che sta facendo stare male anche la signora Anna Brosio. Biagio d’Anelli stesso ha spiegato: “La madre è furiosa, lei ha 22 anni e i due sono fidanzatissimi, lui ha mentito a tutti”. Ma perché la signora Anna sarebbe furiosa? Forse per via dell’età o per qualche altro motivo? In queste ultime settimane Paolo Brosio è stato in isolamento, poi in ospedale e in fine di nuovo in isolamento prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, da quanto dura questo rapporto e da quando?



