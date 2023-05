Marialaura De Vitis scrive a Drusilla Gucci: “Non rispetto le donne come te”/ “Chiofalo? Non conosci l’amore”

Marialaura De Vitis scrive una dura lettera contro Drusilla Gucci dopo gli scontri per Francesco Chiofalo

“Cara Drusilla, mi permetto di scriverti questa lettera perché ne ho abbastanza del tuo comportamento”. Inizia così la lunga lettera, pubblicata su DiPiù, che Marialaura De Vitis ha scritto a Drusilla Gucci. Le due, come è ormai noto, hanno litigato a causa di una paparazzata in cui Francesco Chiofalo, (ex) fidanzato di Drusilla, abbracciava proprio Marialaura. Entrambi hanno però specificato di essere soltanto amici, ma questo non è bastato a Drusilla per cambiare idea. Da qui una serie di botta e risposta social molto pungenti, ai quali oggi la De Vitis decide di rispondere con una lunga lettera.

Paolo Brosio, da Gretel Coello a Maria Laura De Vitis/ Tutte le ex mogli e fidanzate

“Questa situazione boccaccesca mi mette in cattiva luce, facendomi di fatto passare per una ‘rubamariti'”, continua Marialaura nella lettera. E ancora: “Purtroppo è esattamente così che tu, Drusilla, mi stai cercando di far passare per giustificare il fallimento della tua relazione con Francesco“.

Maria Laura De Vitis: "Drusilla Gucci? Ha paura del confronto"/ "Io e Chiofalo? Continueremo a vederci"

Marialaura De Vitis attacca Drusilla Gucci: “Non sai cos’è l’amore”

La lettera di Marialaura De Vitis contro Drusilla Gucci prosegue cercando di smentire alcune delle accuse che le sono state lanciate dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Ti ricordo, cara Drusilla, che sei stata tu a chiedere a Francesco un periodo di pausa d’amore. Sei stata tu ad interrompere la vostra relazione. Sei stata sempre tu a metterlo in crisi, a farlo soffrire, perché lui si è sempre dimostrato corretto e innamorato”.

La lunga lettera si conclude poi con una pesante stoccata della De Vitis a Drusilla Gucci: “Non posso avere rispetto per donne come te che l’amore, purtroppo, non sanno cos’è”, oltre all’invito pungente a rispondere alle sue parole.

Maria Laura De Vitis sbarca a Uomini e Donne per Luca Daffrè?/ "Manca una ragazza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA