Marialaura De Vitis innamorata di Jimmy Ghione: le forti dichiarazioni

Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione continuano a far parlare di loro. La loro storia d’amore, complice la differenza d’età di ben 34 anni, è spesso finita nel mirino delle critiche e dei commenti social. Eppure, nonostante i giudizi e le malelingue, i due sembrano più uniti che mai. Difatti, l’influencer è stata recentemente ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha parlato a cuore aperto della sua relazione con il volto di Striscia La Notizia. In particolare, ha spiegato di essere molto innamorata del compagno, al punto da sentire di aver scoperto il vero amore con lui.

Liliana Resinovich, Sebastiano “Claudio e Lilli? Solo amicizia”/ “Quei messaggi cancellati da Sterpin...”

Per questo, riesce a non dar troppo peso alle critiche. “Le critiche ci sono, ci convivo, non mi interessa. Ho la corazza ben dura”, ha detto. All’inizio le parole della gente la ferivano, soprattutto perché puntavano sempre sullo stesso punto, ovvero che stesse insieme a Jimmy solo per interesse o per visibilità. Con il tempo, però, ha imparato a lasciarsele scivolare addosso, grazie anche al fidanzato che è stato capace di darle certezze che non aveva mai trovato prima.

Omicidio Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda ha confessato/ Smentita presenza di un terzo uomo

Marialaura De Vitis difende la storia con Jimmy Ghione: cos’ha detto

Successivamente, Marialaura De Vitis ha raccontato che, sebbene all’inizio fosse rimasta colpita dalle critiche, non ha mai pensato di mettere fine alla relazione con Jimmy Ghione, una scelta che le ha permesso di vivere una bellissima storia d’amore. “Mi dispiace per i miei ex, ma lui mi ha fatto capire cosa significhi amare. È un compagno di vita”, ha confidato. Inoltre, Marialaura ha spiegato di aver instaurato un bellissimo rapporto con Gabriele, il figlio che Ghione ha avuto dall’ex moglie Tania Paganoni: “È quasi più maturo del padre”.