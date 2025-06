Salta la partecipazione di Marialuisa Jacobelli a Storie di donne al bivio di Monica Setta: ecco perché.

Marialuisa Jacobelli: salta la partecipazione a Storie di donne al bivio

Bellissima, con 4,5 milioni di followers, Marialuisa Jacobelli è considerata da tanti la rivale diretta di Diletta Leotta. Esattamente come quest’ultima, infatti, si occupa di calcio e i tifosi seguono sempre con interesse le sue offerte. Sui social, pubblica spesso contenuti in cui, in tutto il suo splendore, si mostra sul terreno di gioco, pronta a raccogliere le testimonianze dei vari calciatori. Recentemente, tuttavia, ha fatto parlare di sè anche per alcune vicende di gossip.

Il suo nome, infatti, è stato accostato a Francesco Totti, per un presunto flirt, e a Michele Morrone. Flirt di cui Marialuisa Jacobelli avrebbe dovuto parlare ai microfoni di Monica Setta, all’interno di una puntata di Storie di donne al bivio. Intervista che, tuttavia, ad oggi, non sarà realizzata.

Marialuisa Jacobelli: svelato il motivo del no a Monica Setta

Ad annunciare il no di Marialuisa Jacobelli a Monica Setta e la sua mancata partecipazione a Storie di donne al bivio è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 18 giugno 2025 svela anche il motivo per cui la Jacobelli non sarà nella trasmissione Rai.

“Marialuisa Jacobelli avrebbe dovuto partecipare a Storie di donne al bivio show, il programma di Monica Setta in prima serata su Rai2” – scrive Giuseppe Candela. “Era tutto pronto. Avrebbe dovuto raccontare dei suoi flirt con Michele Morrone e Francesco Totti e anche la simpatia per un famoso tennista. Una lunga trattativa arenatasi per la richiesta di un cachet troppo elevato”, conclude il giornalista.