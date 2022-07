Marialuisa Jacobelli vittima di stalking/ Arrestato l’ex Angelini: botte e minacce

Marialuisa Jacobelli è stata per diversi mesi vittima di stalking, ma adesso l’incubo è terminato: il suo ex, Francesco Angelini, è stato arrestato. La giornalista di DAZN aveva raccontato sui social network quanto vissuto. “Purtroppo sono vittima di uno stalking pesante nelle ultime tre settimane, sto bene ma quello che posso consigliare a tutte le persone che lo subiscono è di denunciare subito alla polizia”, queste erano state le sue parole. La richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, nel suo caso, per fortuna ha dato esito positivo.

La squadra mobile di Milano, come riportato da La Repubblica, ha infatti condotto una indagine lampo, che è culminata con l’arresto del cinquantaduenne. Attualmente l’uomo, senza una fissa residenza in Italia e con un impiego sconosciuto, si trova nel carcere di San Vittore. L’accusa è di atti persecutori aggravati nei confronti della giornalista. Già nel 2018 era stato condannato per stalking ad una pena di due anni di reclusione.

MARIALUISA JACOBELLI VITTIMA DI STALKING: IN CELLA FRANCESCO ANGELINI

Marialuisa Jacobelli, la giornalista di DAZN vittima di stalking, aveva conosciuto Francesco Angelini alcuni mesi fa. I due, come riportato da La Repubblica, avevano iniziato una breve relazione, durante la quale il cinquantaduenne era diventato ossessivamente geloso. Decine di chiamate e di mail, poi le persecuzioni con appostamenti sotto casa e pedinamenti. In mezzo, le botte. Lo scorso 2 gennaio, a Montecarlo, all’interno di una stanza dell’hotel, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, pronunciò offese irripetibili, la colpì con uno schiaffo e le lanciò contro una bottiglia di vetro. Lo stesso è accaduto tra l’1 e il 3 aprile, quando nella sua abitazione la colpì con calci e pugni e la minacciò di morte.

I comportamenti in questione, come scritto dal gip Livio Cristofalo nell’ordinanza di custodia in carcere, hanno provocato alla vittima un “grave disagio emotivo” al punto da portarla “ad alterare le sue abitudini di vita, cambiare l’abitazione in cui viveva, non pubblicare sul suo profilo Instagram”.











