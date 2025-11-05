Chi è Mariam Battistelli, la soprano di origine etiope che si esibirà a Pavarotti 90? I dettagli della sua carriera

Pavarotti 90 è un grande evento dall’Arena di Verona condotto da Michelle Hunziker dove si avrà modo di celebrare a dovere un grande della musica internazionale come Luciano Pavarotti, che era amato da tutti quanti i suoi colleghi, che facessero parte della lirica oppure no. E tra i tanti ospiti chiamati a salire sul palco per cantare anche la soprano Mariam Battistelli.

Ma chi è la soprano di origine etiope? Nata nel 1988 ha vissuto i suoi primi otto mesi di vita in un orfanotrofio, poi una coppia decide di adottarla e la sua esistenza cambia dal giorno alla notte perché la portano in Italia e la musica entra in maniera prepotente all’età di otto anni quando sua madre la porta a vedere il Don Giovanni al Teatro Bibiena di Mantova.

Mariam Battistelli confessa: “Ecco come mi sono innamorata del mondo della lirica”

Quando Mariam Battistelli vede il Don Giovanni la sua vita cambia per sempre, come ha confessato in un’intervista: “Sono rimasta folgorata. L’anno dopo sono entrata a far parte delle voci bianche del Conservatorio”. Assieme alla passione per la musica quella per lo sport non l’ha mai abbandonata. Come ha confessato lei stessa “sul palco bisogna dare se stessi se no la gente se ne accorge”.

Il suo sogno nel cassetto è quello di interpretare un giorno l’Aida nell’omonima opera di Giuseppe Verdi, ma non sarà facile da raggiungere perché la sua voce da soprano non ha la necessaria ampiezza e “magari non succederà mai”. Al momento non si hanno informazioni in merito alla sua vita privata.

