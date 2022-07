Marian Richero, fidanzato di Annalisa/ Cinque anni d’amore?

Marian Richero e Annalisa: una storia lontana dal gossip

Marian Richero è il fidanzato di Annalisa, la cantante protagonista della nuova edizione di “Cornetto – Battiti Live”, l’evento musicale dell’estate condotto da Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. La cantante di Amici è tornata quest’estate con il singolo “Tropicana” feat. Boomdabash. Tralasciando la musica, soffermiamoci sulla sua vita privata: la cantautrice è felicemente fidanzata da circa cinque anni a Marian Richero, classe 1987, musicista come lei. Proprio la musica potrebbe essere stata l’occasione che ha fatto scattare la scintilla tra i due, che hanno sempre mantenuto un profilo basso. Una scelta voluta, visto che la cantante è da sempre molto discreta e riservata sulla sua vita privata e sentimentale.

Solo in pochissime occasioni, la cantante di “Una finestra tra le stelle” si è lasciata andare sbottonandosi sul suo privato. Nel 2020, dalle pagine di Vanity Fair, ha confessato di avere una relazione: “sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.

Annalisa e Marian Richero: coppia top secret

L’amore tra Marian Richero e Annalisa prosegue a gonfie vele, anche se la coppia è molto riservata e non vuole apparire. Del loro amore, infatti, si conosce davvero poco visto che nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni o pubblicato storie – post sui social. La cantante e il musicista sono ben attenti a non lasciare alcun indizio: nessuna foto, nessun like, nessun movimento social proprio per vivere il loro amore lontano dal mondo del gossip.

In realtà Annalisa e Marian sono stati pizzicati insieme qualche anno fa al Festival di Sanremo dove la cantante ha partecipato con il brano “Dieci” riscuotendo un buon successo di critica e pubblico.

