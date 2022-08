Marian Richero, fidanzato di Annalisa/ L’incontro grazie alla musica

Marian Richero e Annalisa: estate di successo grazie a Tropicana

Marian Richero è il fidanzato di Annalisa, la cantante di “Tropicana”. Un amore nato quasi per caso, ma che prosegue alla grande tra i due anche se si conoscono davvero poco dettagli sulla nascita della loro storia. Per la cantante di Amici è un periodo di grande successo grazie al singolo “Tropicana” feat. Boomdabash che è tra i più trasmessi ed ascoltati in radio e in streaming. Un singolo che ha riportato la voce di Amici ai vertici della classifiche proprio grazie all’intuito della band salentina che ha parlato così del brano – singolo estivo: “Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano”.

Alla domanda come mai hanno scelto di duettare proprio con Annalisa, Wed della man ha detto: “siamo suoi fan da molto tempo. Ci incontravamo, magari in qualche backstage, e facevamo i finti timidi, ma è da tanto che volevamo collaborare con lei e finalmente ci siamo riusciti. Questo, secondo noi, era il vestito perfetto per Annalisa. È un pezzo pieno di influenze e noi, che la seguiamo da diversi anni, abbiamo sempre notato che anche lei ha una passione per la contaminazione e per la sperimentazione musicale”.

Marian Richero e Annalisa: come è nato l’amore

Marian Richero e Annalisa sono una coppia da diversi anni. Non è dato sapere con precisione quanto, visto che la cantante di Amici ha sempre mantenuto un certo riserbo e discrezioni sulla sua vita privata e sentimentale. In pochissime occasioni, infatti, la voce di Amici si è lasciata andare facendo rivelazioni sulla sua vita privata come quando, dalle pagine di Vanity Fair, ha raccontato: “sì, c’è una relazione. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.

L’amore tra i due è nato proprio grazie alla musica, visto che Marian è un musicista. I due sono stati pizzicati insieme qualche anno fa al Festival di Sanremo dove la cantante ha partecipato con il brano “Dieci” riscuotendo un buon successo di critica e pubblico.











