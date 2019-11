MARIANA ARESTA/ “Angelo custode” dell’amica Martina Brondin? (Il Collegio 4)

Mariana Aresta sta tirando sempre di più fuori il proprio carattere ne Il Collegio 4. Dopo aver deciso di rompere il silenzio delle prime settimane, la ragazza sta manifestando sempre di più il proprio pensiero in classe e con le compagne. In particolare, come già avevamo intuito, si è affezionata molto alla compagna di banco Martina Brondin, al centro della puntata della scorsa settimana. In particolare, Mariana ha cercato di spronarla a rispondere in modo corretto al professor Raina, evitando così di finire ancora di più nei guai. Dato che l’amica si trovava alla lavagna, la Aresta ha dato il suo supporto più che altro a distanza, facendo dei commenti alle telecamere in un secondo momento. “Forse non sarò sempre là con te, ma sarò sempre lì per te”, scrive tra l’altro su Instagram pubblicando alcuni scatti professionali (e non) con l’amica Martina. Un look dark per entrambe, jeans strappati e giacchetto nello stesso tessuto, con borchie, per Mariana. Clicca qui per guardare le foto di Mariana Aresta e Martina Brondin.

I fan de Il Collegio 4 sono tutti a favore di Mariana Aresta, almeno in seguito alla polemica scoppiata due settimane fa. Dopo essersi attirata addosso diverse critiche per aver attaccato Vilma D’Addario, la studentessa è riuscita a mettere a tacere gli haters e a tornare a conquistare migliaia di like con ogni suo post. Su Instagram poi è attivissima e sembra proprio che abbia mantenuto la promessa fatta ai compagni di sostenersi a vicenda sui social. Il suo supporto però viene destinato per ora solo a due persone in particolare: Martina Brondin, con cui ha legato in modo particolare, e Francesco Cardamone. “Tutto per te ragazzino”, scrive in uno degli ultimi post, pubblicando una foto a due con l’allievo romano, chiedendo anche ai suoi followers di commentare lettera per lettera il nome del loro migliore amico. “Inizio io! Francesco”, scrive a sorpresa. In queste settimane di reality non si era intuito quanto fosse stretto il rapporto che si è creato fra Cardamone e la Aresta. Un vero colpo di scena, se si pensa che per ora la ragazza è rimasta più che altro in ombra, mentre l’amico è riuscito a cavalcare l’onda dei trend grazie alla famosa scenata per il taglio del ciuffo. Clicca qui per guardare la foto di Mariana Aresta e Francesco Cardamone.

