Mariana Aresta (Collegio) piange per il padre/ “Niente auguri a Natale: abbandonata!”

Sono state delle feste particolari e sicuramente difficili per Mariana Aresta. La ragazza, divenuta nota per la sua partecipazione a Il Collegio 4, continua a vivere una situazione tormentata con suo padre dovuta alla sua omosessualità. Nelle ultime ore è tornata a sfogarsi con i follower di Instagram, svelando di non aver avuto alcun contatto con suo padre anche a Natale. “Non chiede di me, non mi parla, niente. Mi ha abbandonata a me stessa. Nemmeno gli auguri di Natale” scrive la Aresta, ancora in lacrime, su Instagram. Per lei continua ad essere un momento drammatico, nonostante al suo fianco ci sia comunque sua madre: “Io e la mia mamma litighiamo spesso perché ho un carattere molto più forte del suo ma alla fine dei conti ci vogliamo bene e facciamo sempre pace”, ammette l’ex Collegiale.

Mariana Aresta de Il Collegio 4: ancora problemi in famiglia

Quando le si chiede come stia, dunque, in questo momento, Mariana Aresta ammette: “C’è da dire che sono stata un po’ meglio, – e spiega – principalmente perché dal punto di vista della situazione complicata che sto vivendo grazie alla mia denuncia sui social qualcosa si sta muovendo e spero solo nel meglio per me e per mia mamma , ma comunque dove mi trovo adesso non riesco per niente a definirla casa, per questo sto molto giù”. Al momento Mariana è ancora a Bari con la sua fidanzata Enrica, ma ammette di sentire molto la mancanza di casa sua. Infine racconta di come ha trascorso questi ultimi giorni di festa: “Il Capodanno l’ho passato con i miei amici e la mia ragazza”, conclude.

