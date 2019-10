Mariana Aresta fidanzata con Enrica/ “Coming out? Lo trovo insensato” (Il Collegio)

Mariana Aresta è una delle protagoniste della nuova edizione de Il Collegio, il reality show trasmesso in prima serata su Rai2 e affidato quest’anno alla voce narrante di Simona Ventura. Sicuramente tra tutti i giovani alunni di questa edizione una menzione particolare merita la sedicenne Mariana che, nonostante la giovanissima età, sembra avere le idee già molto chiare sul proprio orientamento sessuale. Intervistata dal portale Webboh.it, la giovane ragazza ha raccontato con grande semplicità e naturalezza il suo amore per una ragazza. Senza girarci troppo introno Mariana ha parlato della fidanzata Enrica a cui è molto legata rivelando anche come le due si sono conosciute e come sia stato difficile starle lontana durante le riprese del reality show di Rai2.

Mariana de Il Collegio: “Non ho mai fatto un vero e proprio coming out”

“Non è stato semplice restare lontano dalla mia famiglia ma soprattutto dalla mia fidanzata Enrica” con queste parole Mariana Aresta de Il Collegio ha cominciato a raccontarsi sul portale Webboh.it dove ha parlato per la prima volta del suo orientamento sessuale e del suo amore per la compagna. Parlando proprio di Enrica ha detto: “ha preso bene la mia partecipazione a Il Collegio, anche se mi ha avuta distante per oltre 900 chilometri e non abbiamo potuto parlare per un pò”. Le due ragazze sono legate da quattro mesi, ma il loro è un amore che non ha bisogno di etichette o altro. “Non ho mai fatto un vero e proprio coming out, lo trovo insensato” ha precisato la sedicenne – “preferisco amare chi voglio indistintamente dal sesso, senza etichette di nessun tipo”.

Mariana de Il Collegio: “mi sono innamorata di Enrica”

Sulla storia con Enrica ha rivelato: “L’ho conosciuta in una situazione strana, non le stavo molto simpatica all’inizio. Abbiamo iniziato a parlare in un periodo in cui non stavo molto bene, poi ha scoperto un lato di me di cui non era a conoscenza e se ne è innamorata”. L’amore per Enrica non la obbliga però a nessun coming out visto che è contraria a qualsiasi tipo di etichetta. Una scelta comprensibile in un modo dove le etichette, sinceramente, lasciano il tempo che trovano, ma una cosa va detta: è davvero da apprezzare una ragazza che a soli 16 anni ha il coraggio di amare chi vuole alla luce del sole senza sotterfugi e segreti.



