Mariana Aresta (Il Collegio) bacia fidanzata Enrica/ “Siamo due m*erde ma ci amiamo”

Le passate ore sono stata per la giovane Mariana Aresta molto intense. Ormai è diventata inseparabile dalla fidanzata Enrica che dopo la sfuriata con il padre legata al suo orientamento sessuale (il genitore non avrebbe accettato la relazione della figlia con una ragazza, cacciandola di casa dopo una loro foto postata sui social) prima di Natale l’aveva ospitata con la sua famiglia. Le vacanze non sono state molto serene per l’ex allieva dell’ultima edizione de Il Collegio 4, e proprio la mancanza di sufficiente lucidità ha portato lei e la sua ragazza a dimenticare un avvenimento importante della loro relazione, ovvero il settimo mese dall’inizio del loro amore. Attraverso una Storia pubblicata su Instagram, Mariana ha così voluto recuperare a suo modo postando una loro foto mentre sono a letto, una accanto all’altra, con gli occhi chiusi e allegando una frase romantica: “Ci siamo entrambe dimenticate del mesiversario, siamo delle m*erde ma ci amiamo”.

MARIANA ARESTA BACIA LA FIDANZATA ENRICA

Le passate ore per Mariana Aresta e la fidanzata Enrica sono state all’insegna della spensieratezza, nella terra dell’ex allieva de Il Collegio 4. Le due ragazze hanno infatti trascorso un intenso pomeriggio nella ventosa Polignano a Mare, potendo godere della bellezza del posto tra uno scatto, qualche momento di tenerezza ed una pausa caffè. Ed a proposito di tenerezze, Mariana ha voluto immortalare tramite le sue Stories anche un tenero bacio sulle labbra con la fidanzata, mentre sullo sfondo il mare in tempesta della magica Polignano faceva da contorno al loro momento di intimità. Dopo aver trascorso un giorno di vacanza ancora una volta insieme, ad attenderle è stato un treno pronto a riportarle verso casa. A quanto pare, il rientro della Aresta nell’abitazione di famiglia è ancora lontano. La stessa nei giorni scorsi, in un nuovo sfogo su Instagram aveva rivelato di non aver avuto più contatti con il padre che neppure a Natale si sarebbe degnato di farle gli auguri.

