Mariana Caniggia/ “Mio marito Claudio ha rovinato la mia famiglia” (Non è la d’Urso)

Mariana Caniggia torna a Live – Non è la D’Urso nella puntata di lunedì 25 novembre 2019 per commentare in diretta la notizia del matrimonio dell’ex campione di calcio con l’amante Sonia. La moglie di Claudio Cannigia torna negli studi di Barbara d’Urso per parlare della sua relazione con l’ex calciatore argentino dove più volte ha espresso commenti non proprio positivi verso l’ex compagno e la sua nuova compagna. “Non è bella, è tutta rifatta. Non è bella perchè ha tolto il marito alla famiglia, tu puoi fare la puta, ma ci sono donne che vanno fanno un servizio, comprano, fanno il suo lavoro e se ne vanno, ma non rovinano la famiglia” ha detto Mariana parlando dell’amante del marito su cui ha anche detto “a me non me ne fot*e un caz*o di questa qua”. La Caniggia, infatti, parlando della sua famiglia non si è tirata indietro nel precisare: “non esiste una famiglia, mio marito ha rovinato la famiglia”.

Mariana Caniggia: “30 anni con Claudio, un uomo che non sapeva darmi valore”

La moglie dell’ex campione argentino ha continuato a rilasciare dichiarazioni ed interviste su Claudio Caniggia rivelando alcuni dettagli anche sulla loro vita di coppia. Durante un’intervista rilasciata a “Involucrados” ha rivelato: “Sono forte, non posso lasciarmi umiliare, nascondono la mia eredità, non voglio un dollaro in più né in meno, voglio ciò che appartiene a me e ai miei figli. Sono stata 30 anni con un uomo che non sapeva darmi valore. Ma ora sono molto contenta”. Non solo, la donna ha raccontato di aver ricevuto anche diversi messaggi morte: “mi hanno inviato messaggi dicendo che sarei morta. Quando tuo marito ti dice che se denunci morirai, ovviamente hai paura. I miei figli non erano minacciati di morte ma dove hai visto un tossicodipendente che non fa soffrire la sua famiglia?”. Mariana Caniggia però ha anche rivelato di essere stata violentata dall’ex campione: “quando abusano di te come ha fatto mio marito con me, è difficile stare con qualcuno. Non sono mai stato infedele, sono una persona che rispetta. Il giorno in cui questo rapporto verrà interrotto cercherò un’altra persona. Cerco una nuova famiglia ora. Tanto che non faccio sesso, anni!”.

Alex Caniggia, il figlio di Mariana contro il padre: “Non ha cervello”

In realtà a puntare il dito contro Claudio Caniggia è stato anche il figlio Alex, gemello di Charlotte, che parlando del rapporto del padre con la nuova compagna Sofía Bonelli ha dichiarato alla rivista Hola: “Chi c***o si sposa dopo aver conosciuto una ragazza in 6 mesi? Non ha cervello. Deve essere più bruciato di quanto io sappia. Il mio vecchio è molto bruciato per fare queste cose stupide che fa”. Parlando poi del padre ha detto ai telespettatori di Good Morning: “ricordate come era mio padre? All’improvviso, boom! Ora è il più cool del mondo con l’altro, con la poveraccia. Sono due ridicoli”.



