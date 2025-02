Una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e innumerevoli scenari da passare in rassegna; la scena sarà in larga parte, come accade forse dagli albori, di Helena Prestes. La modella brasiliana ‘domina’ le dinamiche del reality nel bene e nel male e spesso divide anche il parere dei telespettatori; lo abbiamo visto in occasione del suo ripescaggio così come nel merito delle diatribe più accese. Attualmente primeggia in particolare nelle dinamiche sentimentali e, la recente vicinanza a Javier Martinez, ha attirato l’attenzione anche di sua sorella Mariana che – seppur con un parole ‘velate’ – si è espressa come sempre in maniera pungente.

Non è la prima volta che Mariana – sorella di Helena Prestes – interviene sulle dinamiche del Grande Fratello 2024 con protagonista la modella brasiliana. In passato aveva alzato la voce per via delle continue discussioni con Jessica Morlacchi. “Non è più possibile sopportare tutte queste provocazioni; non si può invadere la mente di qualcuno, si è superato il limite dello spettacolo, non si può andare avanti così”. Una difesa appassionata di Mariana – sorella di Helena Prestes – segno di un rapporto viscerale.

Mariana, sorella di Helena Prestes: “Sono felice che siano qui con me…”

A rappresentare la bellezza del rapporto tra Helena Prestes e sua sorella Mariana è stata proprio la concorrente del Grande Fratello 2024 nel corso delle prime settimane di permanenza nel reality. Confidandosi con alcuni compagni di viaggio ha infatti spiegato di aver trovato un nuovo baricentro familiare proprio grazie alla presenza della donna e di sua figlia in Italia. “Ora mia sorella e la mia nipotina sono la mia famiglia, sono felice che siano qui e che abbiano trovato la loro stabilità”.

Ma chi è Mariana, sorella di Helena Prestes? Sul suo conto non sono reperibili particolari informazioni se non quanto raccontato dalla concorrente del Grande Fratello 2024. E’ attualmente amma di una bambina di appena 3 anni ma non si hanno informazioni riferite al suo attuale stato sentimentale. Chissà che presto non arrivi una tenera sorpresa per Helena Prestes in vista delle prossime puntate del reality.

