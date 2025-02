La sorella di Helena Prestes sta iniziando a farsi sentire fuori dal Grande Fratello. Il reality è nel pieno del suo svolgimento e le dinamiche si fanno sempre più intricate. I fan, ai quali non scappa niente si sono accorti che Mariana Prestes sta prendendo posizione sulla sorella e in modo abbastanza lampante. Cos’è successo? Inizialmente ha tolto il “segui” al papà di Javier Martinez, che aveva iniziato a seguire su Instagram dop l’avvicinamento di Helena al ragazzo.

Successivamente ha creato delle storie in cui parlando ai suoi followers ha consigliato chi merita di essere salvato al televoto, senza peli sulla lingua. Chiaramente, i suoi gesti hanno creato una grande discussione sui social tra chi dice che non è giusto e chi si è stupito per il cambiamento del loro rapporto. La prima cosa che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori del Grande Fratello è stato il commento della ragazza sotto uno dei post ufficiali del programma. Ecco cos’ha scritto: “Per me salviamo Iago, Amanda, Stefania e Federico. Insomma, una presa di posizione netta di Mariana contro chi invece non fa parte delle amicizie di sua sorella Helena Prestes.

Mariana, la sorella di Helena Prestes si è scagliata contro i nemici della concorrente del Grande Fratello. Su Instagram, oltre ad aver commentato il post sotto al profilo del reality di Canale 5 ha anche voluto aggiungere delle storie in cui per la prima volta si è sfogata sul rapporto con sua sorella. “Voglio essere chiara sui miei sentimenti“, scrive, “sulla mia storia e sui miei valori. Io, Mariana Prestes, rispetto l’opinione di tutti, così come le scelte di mia sorella“. Poi ha continuato dichiarando di voler sostenere sempre Helena e chiedendo ai fan di non travisare le sue parole.

“Amo mia sorella e sono qui per lei“, continua Mariana, “Da ora in poi non voglio più essere coinvolta o minacciata a riguardo, in quanto io voglio solo la felicità di mia sorella. È felice in questo momento e io sono al suo fianco“. Sui social molti hanno commentato questo gesto come “strano” rispetto al rapporto che le due avevano dichiarato di avere. Alfonso Signorini la inviterà in casa per salutare la sorella? Per ora non ci resta che attendere ulteriori notizie sul fronte Instagram e altre dichiarazioni.