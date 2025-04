Mariana Prestes, chi è la sorella di Helena: sempre al suo fianco durante il Grande Fratello e quella sorpresa…

Mariana è la dolcissima sorella di Helena Prestes, la modella brasiliana reduce dall’esperienza al Grande Fratello come finalista. Durante la lunghissima avventura di Helena casa nella casa, sua sorella Mariana è sempre stata al suo fianco, seppur a distanza, mostrandole tutto il suo affetto ogni volta che ha potuto. Non sono mancati i momenti di tensioni durante il percorso di Helena e infatti Mariana si è trovata spesso costretta a difenderla dalle malelingue, senza mai risparmiarsi.

Sul fronte della vita privata di Mariana, non sappiamo di cosa si occupi. E’ noto però il suo legame speciale instaurato con Helena, come è emerso proprio nella finale del Grande Fratello, quando ha avuto modo di spendere per lei parole al miele. “Sono molto felice, troppo felice di poter conoscere la vera Helena, con questo cuore enorme, giusta e onesta”, il pensiero di Mariana.

Mariana e l’ammirazione per sua sorella Helena: “Ha portato l’amore in famiglia”

La sorella di Helena, che proprio da lei ha imparato le basi della lingua italiana, si è lasciata andare ad una dedica commovente per la modella, esprimendo tutto il suo amore. Grande apprezzamento per il percorso nella casa, dove Helena si sarebbe mostrata senza filtri. “Sei grandissima, sei molto amata, non sei sola e non lo sei mai stata. Hai fatto la storia per tutto il Brasile, per tutte le donne brasiliane”, ha detto Mariana Prestes.

Parlando con Alfonso Signorini, poi, Mariana ha ribadito ulteriormente tutta la sua ammirazione per Helena, diventata a suo dire modello da seguire per molte compaesane. “Lei ha portato l’amore alla nuova generazione della mia famiglia”, ha concluso commossa la sorella.

