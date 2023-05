Mariana Falace: “L’anoressia? Mia nonna mi ha aiutata”/ “Dopo il Grande Fratello…”

Mariana Falace: la lotta contro l’anoressia

Mariana Falace è una giovane attrice che, in pochi anni, ha conquistato registi del calibro di Carlo Verdone, Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino, che dopo Gli anni più belli l’ha voluta anche nella serie A casa tutti bene – La serie. Bellissima e con il sogno di diventare attrice sin da quando era bambina, aveva messo da parte la propria passione per gli studi universitari. Mariana, infatti, si è laureata in economica aziendale fino a quando, a 21 anni, non si è ammalata di anoressia. La battaglia contro la malattia e l’incoraggiamento della nonna le hanno fatto capire che era arrivato il momento di dedicarsi alla realizzazione dei suoi sogni.

«Mi sono laureata in Economia aziendale. L’ho fatto perché la società ti diceva che era giusto, ma la mia vocazione era un’altra. A 21 anni mi sono ammalata di anoressia, era come se il mio corpo mi stesse dicendo di ascoltarmi e di assecondare il sogno di fare l’attrice. È stata mia nonna ad aiutarmi a rimettermi in sesto: quando mi sono ripresa mi ha detto di fare le valigie, di andare a Roma e di fare quello che sognavo. Lì sono guarita», ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Mariana Falace: dal Grande Fratello al cinema

Mariana Falace ha conquistato la popolarità partecipando al Grande Fratello 15. La bellezza di Mariana conquistò immediatamente il pubblico del reality. Eppure, a cercare quell’esperienza non fu lei stessa. «Mi hanno cercata loro. Andai al provino senza trucco, con i capelli legati e una vecchia tuta dell’Adidas. Sentivo di non c’entrare niente con quel mondo, tant’è che poi ho mollato tutto per tornare a studiare», ha raccontato Mariana.

Dopo il reality, però, ha capito di voler cercare la propria strada nella recitazione, ma non nasconde di aver visto qualche pregiudizio all’inizio per la sya partecipazione al reality. «Assolutamente, e forse all’inizio c’è stato. Ho capito, però, che non bisogna fermarsi lì, soprattutto considerando alcuni attori che sono usciti dal Grande Fratello e hanno avuto una carriera straordinaria come Luca Argentero e Ilenia Pastorelli. Credo di poter dare tanto al cinema, sto dando l’anima».

