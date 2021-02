Mariana Falace lascia Diawara/ “Dopo 13 mesi ho fatto la scelta giusta per me”

La relazione tra Mariana Falace e il calciatore Amadou Diawara è giunta al termine. A comunicarlo, dopo poco più di un anno, è stata l’attrice di Castellammare di Stabia tramite una lunga lettera pubblicata in due storie sul suo profilo Instagram: “Ho avuto al mio fianco per 13 mesi un uomo magnifico, che mi ha amata in tutti i modi in cui una donna possa essere amata. Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che neanche una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare”, ha scritto Mariana Falace. L’attrice ha ribadito di essere sempre stata vera dall’inizio alla fine di questa storia d’amore e spiega i motivi che l’hanno portata a lasciare il calciatore della Roma: “Purtroppo nasco indipendente – come valore assoluto del mio essere – e ho bisogno di un rapporto che nutra la mia anima ogni giorno. Il lavoro che svolgo ha bisogno di appoggio, sostegno, cose che ho sempre ricevuto ma che non so se ora potranno combaciare. Non è stata per me una decisione facile, purtroppo scelgo me. Sceglierò me sempre”.

Mariana Falace e Diawara si sono lasciati

Mariana Falace ha aggiunto che l’affetto per Diawara resterà: “Gli auguro ogni bene, farò sempre il tifo per lui perché è un grande giocatore, una persona buona, disponibile, generosa e altruista. Porterò per sempre il ricordo di noi perché non vivrò mai nel rancore”. Solo l’altro giorno, in occasione di San Valentino, il calciatore ha fatto recapitare all’attrice un mazzo di rose rosse, come testimoniato dai social della Falace. Mariana ha scritto di essere una donna realizzata non solo professionalmente: “Non mi manca nulla nella vita… Per me il bisogno nascerà quando mi sentirò completa, nessuno è la metà di nessuno”. Infine Mariana Falace ha annunciato che lascerà i social, che definisce “il male del mondo”, per dedicarsi completamente al nuovo personaggio che sta studiando: “Tornerò per mostrarvi il mio nuovo, meraviglioso, strepitoso progetto cinematografico a cui ho preso parte (ancora incredula di aver superato quel provino). Ecco, anche questo mi ha dato la forza di fare la scelta giusta per me!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA