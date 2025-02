Al Grande Fratello 2024 arrivano nuovi risvolti su una questione sentimentale che fino a qualche ora fa sembrava decisamente più intricata. Parliamo ovviamente del ‘triangolo’ tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma; nel giro di poche settimane il trittico è passato per diverse convinzioni, circostanze, emozioni. La realtà di oggi è quasi diametralmente opposta da quella del recente passato; Helena Prestes sembra decisa ad andare avanti nella conoscenza con Javier Martinez con Zeudi Di Palma che resta dunque sullo sfondo e nei ‘sogni’ di coloro che dal web inneggiavano alla ship. Nel frattempo, dal web spunta il parere di Mariana – sorella di Helena Prestes – che sembra rivolto seppur in maniera criptica proprio sulle dinamiche attuali al Grande Fratello 2024.

Eppure, anche tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez – almeno negli ultimi giorni – sembrava nascere una particolare intesa. Una delle ultime notti ha però ‘stravolto’ le convinzioni degli appassionati dato che ora l’argentino sembra essere tornato, più vicino che mai, a coltivare il rapporto con Helena Prestes. Insomma, dinamiche a tinte rosa quasi da capogiro sulle quali ha voluto dire la sua – come anticipato – anche la sorella della modella brasiliana, Mariana.

Mariana, la sorella di Helena Prestes ‘interviene’: riferimento al ‘triangolo’ al Grande Fratello 2024?

Come riportato da Isa e Chia, la scorsa notte c’è stato un considerevole momento di vicinanza tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Tale risvolto al Grande Fratello 2024 avrebbe dunque spinto Mariana – sorella della modella brasiliana – a prendere la parola: “Ognuno vive la sua versione dei fatti, questo è un dato di fatto; ma perchè cercare sempre un colpevole? La responsabilità di ciò che sentiamo è speriamo è sempre nostra; l’attesa nasce dentro ognuno, basata sulle nostre credenze, esperienze e dolori”. Inizia così la sorella di Helena Prestes, per poi aggiungere: “Quando la realtà non corrisponde a ciò che immaginiamo appare la frustrazione. Ma questa frustrazione non deve essere gettata sull’altro come colpa. La realtà è neutrale, i fatti sono quelli che sono; ciò che cambia è il modo in cui li interpretiamo e reagiamo”.

Mariana – sorella di Helena Prestes – sembra dunque riferirsi a chi sperava in una realtà sentimentale diversa, magari in favore di Zeudi Di Palma. Le sue parole criptiche – riportate da Isa e Chia – sembrano dunque spingere sulla rassegnazione a prendere la realtà dei fatti piuttosto che costruire ulteriori teorie e convinzioni. “Quindi, prima di puntare il dito, chiediti: questa delusione viene dalla realtà o dalla storia che ho creato nella mia testa? prenditi la responsabilità delle tue aspettative e non incolpare l’altro per la sua versione dei fatti. Questo vale per tutto nella vita”.