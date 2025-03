Mariana Prestes contro Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez, negli scorsi giorni, hanno avuto una dura discussione scatenata dal mancato intervento del pallavolista argentino durante la lite tra Helena e Shaila gatta, avvenuta durante la gita organizzata dal Grande Fratello. Helen ha più volte sottolineato che avrebbe voluto essere difesa dal fidanzato che, invece, è rimasto in disparte non intervenendo nella discussione e accusandola di aver volontariamente cercato la lite con la ballerina. I due, poi, sono riusciti a chiarirsi ma l’atteggiamento di Javier non è affatto piaciuto a Mariana Prestes, la sorella di Helena che ha puntato il dito contro il pallavolista durante un’intervista rilasciata ai microfoni di 361 Lounge.

“Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati. Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell’occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena”, le parole di Mariana Prestes.

Mariana Prestes su Helena e Lorenzo Spolverato

Ad attaccare Javier Martinez e il suo atteggiamento è stata anche Simona Tagli che, sempre ai microfoni di 361 Lounge, ha detto: “Lui è il primo nemico di Helena. Quando c’è da difenderla prende le distanze, se ne va e la lascia da sola a doversi difendere. Javier è proprio il caso di dire ‘fuori dal letto nessuna pietà’. In camera è tutto carino e fuori non le perdona nulla“.

Mariana, infine, è tornata a parlare del rapporto tra Helena e Lorenzo Spolverato soffermandosi sulla presunta gelosia della sorella nei confronti del modello milanese: “e è vero che Helena vuole ancora Lorenzo come dice Shaila? No, Shaila ha questa gelosia. Poi io sono stanca di questo tema di Helena e Lorenzo. Lei ha già detto tante volte che non le interessa Lorenzo. Ma poi è passato molto tempo da quando loro due flirtavano“, ha concluso.

