Mariana Prestes, chi è la sorella di Helena: "E' la mia vita e la mia famiglia"

Una grande fetta della vita di Helena Prestes è rappresentata dalla sorella Mariana, le due sono infatti molto unite come ricorderanno i fan del Grande Fratello. In occasione della finale del programma, Mariana entrò nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla ragazza che si giocava la vittoria con Jessica Morlacchi nella casa più spiata d’Italia. Del legame con la sorella Mariana, Helena Prestes ha parlato del legame con la donna, le due hanno condiviso esperienze, emozioni e sofferenza l’una al fianco dell’altra. Nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes aveva parlato così del suo rapporto con la sorella Mariana, raccontando i momenti bui vissuto in famiglia, con le due che non hanno nascosto di aver avuto problemi di fame:

“Sono uscita di casa a 14 anni e da lì ho cominciato a vivere da sola; con le mie sorelle dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto la povertà più che la fame…”. ha raccontato Helena Prestes nel reality di Canale Cinque.

Helena Prestes e il rapporto con Mariana: un amore prolungato

Già durante la permanenza di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello, sui social la sorella Mariana Prestes si era espressa in favore della relazione con Javier Martinez, che è poi effettivamente scoccata a tutti gli effetti. Le ragazze si sono ritrovate più volte dopo la fine del programma che ha visto Helena qualificarsi al secondo posto.

Sempre riguardo a Mariana, Helena Prestes aveva rivelato: “Ora mia sorella e la mia nipotina sono la mia famiglia, sono felice che siano qui e che abbiano trovato la loro stabilità” le parole della ragazza che non aveva nascosto la bontà del legame che vedeva protagonista la famiglia Prestes.