Chi è la sorella di Helena Prestes: “Siamo una grande famiglia”

Tra le protagoniste della puntata finale del Grande Fratello non possiamo non citare Helena Prestes, la concorrente brasiliana si giocherà la vittoria nel reality di Canale Cinque, con Zeudi Di Palma antagonista principale per il trionfo. Helena Prestes ha raccontato più volte nel corso di questi mesi del suo speciale rapporto con la sorella Mariana, che in un videomessaggio mandato qualche tempo fa alla sorella durante il programma, si è lasciata andare a parole speciali nei confronti della ragazza:

“Ora mia sorella e la mia nipotina sono la mia famiglia, sono felice che siano qui e che abbiano trovato la loro stabilità” ha confidato Helena Prestes riguardo alla sua preziosa famiglia. Della sorella di Helena Prestes non si hanno molte informazioni, se non che la ragazza è madre di una bambina di tre anni con la quale ha un rapporto davvero speciale.

Mariana Prestes e il rapporto con Helena: lo speciale messaggio al Grande Fratello

Già qualche settimana fa, Mariana Prestes era intervenuta al Grande Fratello per salutare la sorella Helena, giunta fino al finale di questa sera del reality di Canale Cinque. E qualche mese fa, Mariana Prestes ha sganciato una bomba sulla sorella, svelando di un incontro tra lei e Lorenzo Spolverato prima del via ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini.

Una rivelazione spiazzante: “Sono stati insieme in hotel una settimana prima di entrare, ma Helena non mi ha detto niente” ha detto Mariana Prestes regalando anche un deciso colpo di scena sull’accaduto. Chissà che questa sera Mariana Prestes non possa riabbracciare Helena, che da vincitrice o meno, lascerà la casa del Grande Fratello al termine di un’esperienza davvero ricca di emozioni, ricordiamo tra l’altro da ripescata, visto che lo scorso inverno la modella brasiliana, prima di incontrare l’amore con Javier, era stata eliminata dal gioco.

