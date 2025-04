Mariana Prestes svela dettagli su Helena e Javier Martinez

Mariana Prestes, la sorella di Helena che ha seguito in prima linea l’avventura della modella brasiliana al Grande Fratello, ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha parlato della storia d’amore tra Helena e Javier Martinez. Tra la modella e il pallavolista argentino procede tutto a gonfie vele. In queste prime settimane fuori dalla casa del Grande Fratello, Helena e Javier sono praticamente inseparabili e gli esperti di gossip parlano di una convivenza immediata per la coppia. Secondo Mariana, tuttavia, la convivenza non sarà così immediata.

“Sì, il fidanzamento va benissimo. Sono davvero bellissimi insieme e molto innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Stanno costruendo qualcosa di importante. Non vivono ancora insieme, e non so se sia nei loro piani. Ma io spero di sì! Lei è davvero tanto innamorata”, le parole di Mariana che ha svelato come Helena senta ancora Maxime e Michael Castorino.

Mariana Prestes e il rapporto con Federico Chimirri

Durante i primi giorni fuori dalla casa del Grande Fratello, in quel di Milano, Helena e Javier Martinez hanno visto spesso Federico Chimirri con cui si sono concessi anche una cena e una serata in discoteca. Con loro c’era anche Mariana con cui Federico ha trascorso grande parte della serata. Tra un ballo e l’altro, Mariana Prestes e Federico Chimissi sono apparsi molto vicini al punto che sul web è poi diventato virale un video di un bacio passionale tra i due.

Oggi, ai microfoni di Giada Di Miceli, Mariana svela i dettagli di quanto accaduto con Federico Chimirri: ““o e Federico? Assolutamente no, nessun flirt. Solo un bacio, tutto lì. Siamo amici, è un bravo ragazzo, ma non è successo nulla di più. È stata una cosa isolata e si è chiusa subito”, ha detto. Tornando, poi, a Helena e Javier, parlando di un’ipotetica partecipazione della coppia a Temptation Island, ha concluso: “Non so nulla di certo riguardo un loro progetto professionale. Se lei è gelosa? Non so, ma li vedo molto sereni e complici. Mi sembrano una coppia solida.”

