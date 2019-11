Mariana Rodriguez/ “Con Fabrizio Corona non c’è mai stato niente oltre a un bacio”

Mariana Rodriguez, la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Giornale in cui si è raccontata a cuore aperto tra famiglia, amori e vita privata. Parlando proprio dell’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip, la bellissima modella non nasconde che con i soldi guadagnati grazie al reality ha aiutato la famiglia di origine: “sono riuscita ad aiutare la mia famiglia. Oggi, c’è chi si è trasferito in Cile, chi in Argentina e chi in qualche altro Stato. Ammetto che ora come ora la mia famiglia è un po’ sparsa per il mondo, ma questo non mi ostacola nel modo più assoluto nel momento del bisogno. Ancora oggi, infatti, continuo a sostenere economicamente la mia famiglia”. La Rodriguez è tornata anche a parlare della polemica scoppiata per via di alcune sue parole fraintese dal pubblico circa la sua impossibilità a tornare a casa in Venezuela: “questa gente non sa ascoltare perché io non ho mai detto che non tornavo in Venezuela per una questione di soldi. Al contrario, non volevo tornare in Venezuela per una questione di politica, della dittatura di Maduro e delle condizioni in cui versava l’intero Paese”.

Mariana Rodriguez: “Con Corona c’è stato solo un bacio”

Mariana Rodriguez in passato ha avuto un veloce flirt con Fabrizio Corona. A rivelarlo è stato proprio l’ex re dei paparazzi che nel suo libro “Non mi avete fatto niente” ha parlato proprio della ex naufraga. A chiarire ancora una volta cosa è successo tra loro è stata la Rodriguez che a Il Giornale ha precisato: “vi assicuro che con Corona non c’è mai stato niente oltre a un bacio. Personalmente, non ho mai letto il suo libro, però mi è capitato spesso che la gente venisse da me a dirmi: ‘Ah, ti sei fatta Corona!’. Questi erano i messaggi a non finire che ricevevo su Instagram, ma la realtà è che tutto questo non è mai successo, sono solo voci di corridoio, niente di più. Ripeto: ci siamo baciati ma è finita lì perché ho preferito non andare avanti, né come relazione né come amicizia. Nonostante ciò, gli auguro il meglio”. La Rodriguez ha poi parlato della foto del suo lato b che tanto clamore ha generato sui social: “si è trattato semplicemente di un autoscatto. Appena ho visto la foto, l’ho trovata bellissima, adorabile. E poi mi son detta: ‘Sì, anche io come tutte ho un sedere, un bel sedere, quando lo dovrei mostrare?!? Quando avrò 60 anni?!? No no, questo è il momento giusto per farlo!’. Così ho condiviso lo scatto su Instagram”.

Mariana Rodriguez: “Io e Simone Susinna mai a Temptation Island”

Mariana Rodriguez è felicemente fidanzata da tempo con il modello Simone Susinna. “Io e Simone non ci siamo mai lasciati, ma abbiamo semplicemente avuto una discussione molto accesa” ha precisato la modella che ha raccontato di un litigio avvenuto lo scorso anno in occasione delle festività natalizie. “Avevo deciso di partire per l’Argentina perché mi mancava da morire la mia famiglia e volevo così trascorrere il capodanno con loro. Lui, però, aveva già pianificato tutto per andare in montagna e quando io l’ho salutato il 13 dicembre per prendere l’aereo è successo il finimondo, con tanto di minacce di lasciarci e simili” ha detto Mariana che però è tornata cinque giorni dopo a casa. Un litigio che ha scatenato, manco a dirlo, il mondo del gossip. Per questo motivo la Rodriguez ha detto: “dopo questa esperienza preferiamo non condividere più la nostra vita di coppia sui social”. Alla domanda se parteciperanno insieme a Temptation Island rivela: “io e Simone non ci vogliamo più mostrare insieme su Instagram, figuriamoci su Temptation Island! Non è da noi”.



