Mariana Rodriguez e Simone Susinna ritorno di fiamma hot/ Foto, mano sul lato B e…

Crisi ufficialmente superata per Mariana Rodriguez e Simone Susinna che, dopo essere stati intercettati nei mesi scorsi in quel di Milano, mano nella mano, ora si stanno godendo una vacanza super bollente in un resort sull’Isola di Koh Rong, in Cambogia. L’inizio della nuova settimana per la modella e showgirl venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello, non poteva che partire nel migliore dei modi. L’ultimo scatto caricato su Instagram conferma il ritorno di fiamma hot tra i due e un inizio di settimana desiderato da molti maschietti i cui commenti pullulano proprio sotto la foto. In primo piano il lato B della Rodriguez, mentre Simone, con sguardo sensuale, punta l’obiettivo e poggia una mano sul fondoschiena della sua bella. “Quando il lunedì ti prende all’improvviso”, scrive lei mettendo un’emoticon maliziosa. In molti fan apprezzano e invidiano Susinna: “Beato lui!”, “Fortunato lui!”, invocano sui social. Ma non tutti sembrano pensarla allo stesso modo…

MARIANA RODRIGUEZ E SIMONE SUSINNA, HOT IN VACANZA

Mariana Rodriguez e Simone Susinna hanno letteralmente infiammato Instagram con lo scatto sensuale postato dalla modella. Curioso però vedere, proprio tra i commenti, molto uomini poco felici della foto hot con protagonista la ritrovata coppia. “Continuate a fa vede cul* per i follower, che vergogna sto mondo”, scrive un utente. “Va bene tutto, a noi maschietti piace, ma se servono queste foto per ottenere like…”, gli fa eco un altro. Per Mariana e Simone, dunque, la crisi sembra essere del tutto rientrata. Era stata la modella, lo scorso gennaio, ad annunciare la rottura con Susinna. “Ho semplicemente detto a Simone che sentivo l’esigenza di trascorrere il Capodanno con i miei genitori, che si sono trasferiti in Argentina e non vedevo da cinque anni. Ma lui non ha capito. Avevamo programmato di andare in montagna con gli amici. Ma all’ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso. Mi ha chiesto perché non avessi rinviato il mio viaggio di una settimana, così saremmo potuti partire insieme. Non ci vedevo nulla di male a trascorrere il Capodanno separati, visto che abbiamo sempre fatto tutto insieme. Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita”, aveva dichiarato lei come rammenta Tabloit.it. E proprio su Instagram la bella Rodriguez aveva annunciato il loro ritorno di fiamma con uno scatto e la didascalia: “Non bisogna capire, bisogna amare”.

Quando il lunedì ti prende all'improvviso 🙃 #KhoRong





