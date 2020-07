Mariana Rodriguez e Stefano de Martino fidanzati?/ La smentita: “Siamo solo amici…”

I due sono stati beccati da Chi qualche settimana fa ma solo oggi Mariana Rodriguez ha deciso di alzare il velo sul suo rapporto con Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore ormai ex di Belen Rodriguez continua a stare nel mirino dei paparazzi ed è inutile dire che ogni donna che viene immortalata al suo fianco o solo nei suoi paraggi, finisce per essere la sua possibile nuova fiamma. In queste settimane i rumors si sono moltiplicati mettendo in mezzo volti nomi come quello di Alessia Marcuzzi, starlette come Mariana Rodriguez e anche delle comuni mortali avvistate con lui in Campania o sulla sua stessa barca, il risultato? Stefano de Martino sta passando il suo tempo post Made in Sud con suo figlio e la sua famiglia e così, al settimanale Nuovo, Mariana Rodriguez ha pensato bene di spiegare la sua versione dei fatti.

MARIANA RODRIGUEZ SMENTISCE LA LIASON CON STEFANO DE MARTINO

In particolare, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Mariana Rodriguez: “Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore…” e poi decide di andare a fondo alla questione smentendo di fatto la sua liason con Stefano De Martino chiarendo che la loro è solo un’amicizia: “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici…”. Anche il suo, quindi, è stato un nome fatto a casa dai settimanali e dal gossip solo per la voglia di mettere subito la carne al fuoco e cavalcare l’onda del gossip. Come andrà a finire per Stefano e chi sarà colei che prenderà il posto di Belen nel suo cuore? Lui stesso ha spiegato che quando si innamorerà sarà lui a dirlo.



