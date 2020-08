Mariana Rodriguez ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Simone Susinna arriva Cristiano Iovino

Mariana Rodriguez ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della storia d’amore con Simone Susinna, modello conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a L’Isola dei Famosi, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha finalmente ritrovato l’amore. Dopo essere stata su tutti i magazine di gossip per via di un presunto flirt con Stefano De Martino, poi smentito da entrambi visto che sono semplicemente amici, la Rodriguez ha finalmente ritrovato l’amore. A mostrarlo senza remore e paure è stata proprio la modella venezuelana che ha trascorso le vacanze in Sardegna proprio in compagnia del nuovo fidanzato Cristiano. Ma chi è questo Cristiano? Su di lui si conosce davvero poco, anche se Giornalettismo ha rivelato che in passato questo Cristiano avrebbe avuto una breve storia anche con Giulia De Lellis. E’ stato proprio Giornalettismo a paparazzata la bellissima Mariana in compagnia di Cristiano in atteggiamenti davvero inequivocabili. Possibile che i due siano già fidanzati, anche se la modella non ha confermato ancora la cosa.

Mariana Rodriguez si è fidanzata con Cristiano?

Non è dato neppure sapere come e dove Mariana Rodriguez e il misterioso Cristiano si sono conosciuti; possibile però che la passione sia scoppiata proprio nella splendida isola della Sardegna dove entrambi hanno deciso di trascorrere l’estate. Al momento però di Cristiano si conosce davvero poco, anche se Giornalettismo.com parlando del nuovo fidanzato della Rodriguez ha raccontato che lavora come personal trainer di personaggi famosi e in passato si è fatto “conoscere” per essere stato il compagno di diversi personaggi noti. Qualche nome? Da Sabrina Ghio, ballerina di Amici e poi tronista di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, anche se la compagna di Andrea Damante non ha mai né smentio nè confermato la cosa. Chissà che la Rodriguez non voglia uscire definitivamente allo scoperto annunciando a tutti il suo nuovo amore per il bel Cristiano prima di trovarcelo come “concorrente” di qualche reality show!



© RIPRODUZIONE RISERVATA