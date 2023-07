Mariana Rodriguez torna a sfilare dopo tre mesi dal parto: “Ho provato vergogna”/ Foto e sfogo: “Dura prova”

Mariana Rodriguez torna in passerella a tre mesi dal parto: lo sfogo dell’ex gieffina

Lo scorso 17 aprile Mariana Rodriguez, concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è diventata mamma per la prima volta. La modella ha dato alla luce Noa Maria, avuto dall’amore col 29enne Gianmaria Coccoluto, a cui la modella è legata da circa 2 anni. A tre mesi dal parto, Mariana è tornata a sfilare in passerella, e in un lungo post ha raccontato la sensazione di tornare a lavoro con una forma fisica che non è quella precedente alla gravidanza.

In occasione di un evento di presentazione del brand di costumi Pin-UpStars, Mariana ha dunque sfilato con alcuni costumi da bagno, al fianco di altre modelle, e su Instagram ha raccontato una sensazione di disagio. “Sono al mio 3mese di post parto. – ha esordito – Ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene e di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia, mi ha messo ha dura prova di soggezione, soprattutto nel momento di fare ‘fitting’, non lo nego.” ha quindi ammesso.

Mariana Rodriguez: “In passerella ho provato vergogna”

Mariana Rodriguez non ha negato di aver provato un forte disagio nel mettersi ‘a nudo’ con un corpo nuovo, diverso da quello che ha sempre portato in passerella o di fronte all’obiettivo: “Vi confesso che ho provato vergogna a mostrare la mia pancia piena di smagliature e non in forma. – ha spiegato la showgirl – Ma nonostante tutto questo, mi sono detta: ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine.” Ha così concluso: “Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre. GRAZIE Pin-UpStars perché mi sono sentita grata ed molto emozionata di rivedere a tutti … vi voglio bene ragazzi!”

