Marianela Núñez, chi è la ballerina?/ Dall’Argentina al Royal Ballet di Londra

Chi è Marianela Núñez?

Marianela Núñez è nata in Argentina il 23 marzo 1982, di professione fa la ballerina e danza il “Royal Ballet” di Londra e la vedremo a Danza con me di Roberto Bolle. A soli tre anni Marianela si cimenta nella danza. Il suo non è un capriccio, ma una passione difatti a otto anni viene ammessa all’Istituto Superiore di Arte al teatro Colon di Buenos Aires, dove vi studia per molti anni, fino a quando all’età di quattordici anni entra a far parte del corpo di ballo della compagnia. Qualche anno dopo viene selezionata per partecipare a una tournéè argentina come solista del ” Ballet Clasico de La Habana”. L’incontro con Maximiliano Guerra è stato provvidenziale, difatti l’ha scelta come partner è l’ha portata con sé in una tournée da lui organizzata in Italia, Uruguay, Giappone.

Marianela Núñez e la sua grande chance

Nel 1997 è arrivata la grande opportunità per Marianela Núñez di unirsi alla “Royal Ballet School” e dopo un anno di studi, entra a far parte del corpo di ballo. Il suo è stato un crescendo di successi e riconoscimenti, nel 2001 è promossa a Prima Solista e all’età di vent’anni diventa Prima Ballerina. La carriera che ha svolto al “Royal Ballet” le ha permesso di cimentarsi nei principali ruoli femminili e ballare non solo il classico, ma il contemporaneo e il drammatico. Ha danzat ocoreografie realizzate da Frederick Ashton, William Forsythe, Kenneth MacMillan, Ashley Page. Ha rivestito ruoli importanti, per ricordarne qualcuno Kitri in “Don Chisciotte”, Aurora ne “La bella addormentata” e ancora Giulietta in “Romeo e Giulietta”.

Marianela Núñez, la storia d’amore con Thiago Soares…

Per quanto riguarda la vita privata di Marianela Núñez si sa poco. È stata sposata con Thiago Soares, il loro matrimonio è durato quattro anni, hanno annunciato la separazione nel 2016, tra loro c’è rispetto reciproco e hanno mantenuto dei buoni rapporti, in alcune occasioni ancora ballano in coppia sulle scena. Mariangela Nunez è molto apprezzata dalla critica, le sono stati riconosciuti premi importanti per esempio nel 2013 ha vinto il “Laurence Olivier Award” esibendosi in “Aeternum”. Nel 2015 è stata candidata al “Prix Benois de la Danse”. Nel 2018 alla ballerina le è stata organizzata una grande festa per festeggiare il suo ventesimo anniversario con il “Royal Ballet”.

