Marianella Bargilli, ex fidanzata di Luca Argentero/ “Su di lui avrei scommesso”

Forse non tutti lo ricordano, ma è stato il “Grande Fratello“, nella sua versione ‘Nip’, a regalare la popolarità a Luca Argentero. La sua esperienza al reality risale al 2003, periodo in cui lui era uno studente di Economia e Commercio con ancora tanti sogni da realizzare, ma certamente non avrebbe mai immaginato che sarebbe potuto diventare uno degli attori più apprezzati di oggi. Tra le sue doti principali c’era la spontaneità ed è stato anche grazie a questa che ha deciso di non sgomitare una volta uscito dalla Casa, ma di studiare per prepararsi al meglio per quello che poi è diventato il suo lavoro.

E’ stato in quel periodo che era nata la sua love story con una sua compagna di avventura, Marianella Bargilli. Nonostante la differenza d’età (lei ha otto anni più di lui), i due avevano un’attrazione fortissima l’uno per l’altra e avevano dato vita a una delle coppie più chiacchierate di quell’edizione che era condotta da Barbara D’Urso.

Marianella Bargilli e l’amore con Luca Argentero: il ricordo della ex fidanzata

Le strade di Luca e Marianella, anche lei attrice soprattutto a teatro, si sono ormai separate da tempo, ma lei conserva un bel ricordo di lui. “Io l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del ‘Grande Fratello’: molto tenera e delicata” – ha raccontato la Bargilli al settimanale ‘Oggi’. La popolarità di lui, però, oggi non la sorprende: “Su di lui avrei scommesso”.

Tra di loro non resta comunque alcun rancore, anzi: “Non prendiamoci in giro, c’è l’aspetto fisico, che è un dato oggettivo. Non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quello che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e l’intelligenza prontissima. Era già cosciente della vita, era bello parlare con lui soprattutto di cinema. Rispetto a quello che si vede ora noi non facemmo niente. Siamo due persone eleganti, con famiglie solide alle spalle. Il trash non ci appartiene” – ha concluso.

