Mariangela D’Abbraccio/ “Io attrice? Non ho avuto tanta scelta. Tutto già scritto”

Mariangela D’Abbraccio è stata una delle ospiti di Serena Autieri nella puntata di Dedicato del 4 agosto 2021. L’attrice ha ricordato gli esordi da cantante e il percorso da attrice, ammettendo che il suo destino era già scritto. “Quello dell’arte è un po’ un destino di famiglia, siamo tutti artisti. – ha esordito la D’Abbraccio, spiegando che – Mia mamma è stata la mia prima insegnate, anche perché poi si è dedicata all’insegnamento della recitazione.” L’attrice ha perciò ammesso di non aver mai pensato ad intraprendere un’altra strada: “Non ho mai pensato di fare altro, forse è stato anche un male perché, in fondo, non abbiamo avuto tanta scelta. Io non ho provato quello che provano in molti, sognare di fare qualcosa e lottare in un mondo che non mi apparteneva, che poi è bellissimo perché è il senso della conquista. Invece no, era tutto abbastanza ovvio per me.”, ha rivelato.

Alessandro Haber: "Vi faccio vedere la mia parte più sexy"/ "Non vorrei che poi..."

Mariangela D’Abbraccio e gli esordi con Edoardo De Filippo

Mariangela D’Abbraccio racconta dunque i suoi esordi nella recitazione grazie all’indimenticato De Filippo: “Io ho iniziato grazie a Edoardo De Filippo. Io venivo dalla musica però dicevo sempre a Pino Daniele di voler fare l’attrice. Cercai allora Edoardo, chiesi il permesso di seguire le sue lezioni e lui mi disse che il figlio Luca cercava delle attrici per due commedie ed è con lui che sono nata.”, ha raccontato nel salotto di Dedicato, dove non è mancata la domanda di Gigi Marzullo: “Lei si è detta tutto?” “Credo di aver detto tutto a me stessa, – ha risposto la D’Abbraccio – però penso che non so ancora tutto di me, ho ancora cose da scoprire. Quello che sapevo, l’ho detto.”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Jennifer Aniston: "Ho eliminato dalla mia vita chi non si vaccina"/ "Obbligo morale"Stefania Salmaso "Orrendo pagare chi si vaccina"/ "Green Pass su trasporti? Problema"

© RIPRODUZIONE RISERVATA