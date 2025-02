Al Bano chiamato da due suoi flirt degli anni ’60 a C’è posta per te 2025

La quarta storia della quarta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagoniste Mariangela e Giulia, due signora che hanno in comune un uomo molto noto: Al Bano Carrisi. “Avremmo potuto sposarlo”, è l’annuncio che accomuna le due donne che, in passato, hanno infatti avuto un incontro ravvicinato con entrambe.

C'È POSTA PER TE 2025, 4A PUNTATA/ Diretta e storie: Paolo Bonolis e Al Bano ospiti, un amore ritrovato

Giulia ha 18 anni quando suo padre da Foggia la spedisce a Milano per farle dimenticare il suo amore (che alla fine sposerà). A Milano, in un bar in cui va durante la pausa pranzo, incontra questo cameriere con gli occhiali che la fissava ogni volta che la vedeva. È il 1964, e questo scambio di sguardi va avanti per 3 mesi, fino a quando lui si avvicina a lei e le parla per la prima volta. Quel ragazzo era Al Bano. Tuttavia, dopo quell’episodio, non ci saranno contatti tra loro.

CHI HA CHIAMATO AL BANO A C'È POSTA PER TE 2025?/ Mariangela e Giulia, corteggiate negli anni '60

La storia di Mariangela, che avrebbe potuto sposare Al Bano nel 1965

Mariangela, invece, conosce Al Bano nel 1965. Lei va a lavorare e un giorno vede un ragazzo sulla sua Lambretta che le chiede se può accompagnarla a lavoro. Quel ragazzo è Al Bano, e quegli incontri vanno avanti per un mese. Al Bano però è interessato a lei, al punto da farle conoscere anche sua madre. Mariangela però ama un altro uomo, Ernestino, e lo rifiuta. Poco tempo dopo, vedrà Al Bano a Sanremo. Al Bano ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2025 ed è spiazzato nel ritrovarsi le due donne a lui sconosciute. Ascoltando i loro racconti, il cantante però non ricorda di averle conosciute, anzi crede che quanto dicono non sia mai accaduto. Tutto si risolve però tra risate e canzoni: il cantante apre la busta e abbraccia entrambe le donne.