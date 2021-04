Mariangela Eboli, fidanzata Checco Zalone/ I guadagni da capogiro della loro impresa

Si chiama Mariangela Eboli la fidanzata e manager di Checco Zalone, attore comico originario di Capurso (Bari) già padre con lei delle sue due figlie. Pur non essendo ancora sposati, infatti, Mariangela e Checco hanno già due bambine, Gaia, nata nel 2013, e Greta, nata nel 2017. Luca Medici – questo il suo vero nome – ha parlato della Eboli in diverse in interviste, definendola ironicamente la sua ‘non-moglie’. Nonostante i rumor circa il loro presunto matrimonio che sarebbe dovuto avvenire nel 2018, la coppia non ha mai ufficializzato alcuna notizia in tal senso.

In quell’occasione, Mariangela era stata avvistata in un negozio di abiti da sposa da alcuni fotografi di Chi: “Qualche giorno fa, infatti, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi”, si legge nel numero uscito in edicola in quel periodo, “e fra un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti […] E lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto, Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta […]”.

Quanto guadagnano Mariangela Eboli e Checco Zalone?

Come accennato in premessa, oltre a essere la sua fidanzata, Mariangela Eboli è anche la manager di Checco Zalone. La donna gestisce attualmente l’impresa Mzl S.r.l. con sede a Capurso, dove confluiscono quasi tutti i suoi (esorbitanti) guadagni. Nel momento in cui si conobbero, entrambi erano dei giovani artisti di piano bar che si cimentavano lui come musicista e lei come cantante. Dopo il loro incontro, avvenuto proprio in un locale dove entrambi si esibivano, i due iniziarono a frequentarsi con la ‘scusa’ di dover suonare insieme proprio a un matrimonio.

La loro storia d’amore va avanti dal 2005, ma Mariangela e Checco non sono solo partner sul piano personale: la Eboli è infatti specialista del settore economico, e deve aver fatto fruttare questa competenza con la gestione dell’azienda che Checco ha voluto affidarle. Secondo un’indagine condotta dal Corriere della Sera, la Mzl S.r.l. riuscirebbe a percepire ben 9 mila euro al mese lordi.



