Mariangela Eboli, Gaia e Greta Zalone/ Chi sono moglie e figlie Checco: al cinema…

CHI SONO MOGLIE E FIGLIE CHECCO ZALONE

Checco Zalone è certamente uno dei comici e attori più amati, in grado di collezionare un successo dietro l’altro con i suoi film. Non è un caso quindi che Amadeus abbia deciso di puntare su di lui tra i super ospiti che saranno presenti all’Ariston al Festival. L’artista pugliese è però talmente spumeggiante sul set, da essere l’esatto opposto quando si trova tra le mura domestiche, dove si “trasforma” in un marito amorevole e in un papà dolcissimo con le sue bambine.

Ormai da anni è felice al fianco di Mariangela Eboli, che è poi diventata anche la sua manager. Forse però non tutti lo sanno ma tra le sue passioni giovanili c’è un’altra stella della nostra Tv, Bianca Guaccero, che è una sua conterranea (lei frequentava il liceo a Bitonto, lui quello di Conversano, distanti pochi chilometri). Come aveva rivelato la conduttrice, i due si erano ritrovati in gira scolastica, momento in cui lui aveva provato a corteggiarla, ma lei aveva rifiutato perché già fidanzata.

MOGLIE CHECCO ZALONE: IL PRIMO INCONTRO

Mariangela Eboli è certamente l’amore della vita di Checco Zalone, a cui lui è legato da 15 anni, pur non essendo sposato, Anche sul matrimonio lui ha spesso scherzato: “Di sposarmi mi sono scordato – aveva raccontato lui a ‘La Repubblica’ -. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così”.

Al quotidiano lui aveva parlato con tono ironico del loro primo incontro: “Lei cantava in una pizzeria. Io mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni. Ma, sfigato come sono, non mi capitano più matrimoni. POi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”.

Oltre a essere la sua manager, la compagna è comparsa anche in alcuni dei suoi film più celebri, “Cado dalle nubi” e “Che bella giornata”. A coronare il loro amore sono poi arrivate due bambine, Gaia e Greta, nate nel 2013 e nel 2017.



