Mariangela Melato, ex di Renzo Arbore/ L’amore col conduttore, la morte per un tumore

Mariangela Melato, ex fidanzata di Renzo Arbore, protagonista del nuovo appuntamento di Techetechetè, il celebre programma composto da filmati e spezzoni di archivio tratti dal tesoro dalle teche della RAI. Mariangelo Melato è stata un’attrice italiana, nonché ex compagna del famoso conduttore Renzo Arbore. Nata a Milano nel 1941 e morta a Roma nel 2013, Mariangela Melato ha cominciato a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani. Dopo aver lavorato per diversi anni in teatro, collezionando collaborazioni con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, debutta nel mondo del cinema con Pupi Avati nell’horror Thomas, noto anche come “Gli indemoniati”. Il successo si concretizza negli anni settanta, con la partecipazione in alcune pellicole importanti, ma anche e soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini.

Mariangela Melato, i tanti premi cinematografici e la morte a causa di un tumore

Come detto per Mariangela Melato si sono rivelate molto proficue le collaborazioni con Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini, in commedie come Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Un periodo d’oro, quello degli anni settanta, con il pieno di premi importanti in ambito cinematografico. Mariangela Melato ottiene quattro David di Donatello come migliore attrice per La poliziotta (1974), Caro Michele (1976), Il gatto (1977) e Aiutami a sognare (1981) e altri quattro importanti riconoscimenti. Inoltre porta a casa cinque Nastri d’argento sempre come miglior attrice, due Globi d’oro, un Ciak d’oro. E’ stata, per un periodo, anche la compagna del famoso conduttore Renzo Arbore, che ancora oggi la porta nel cuore. In una recente intervista a Verissimo, Arbore l’aveva definita “la cosa più importante della sua vita”. Mariangela Melato si è ammalata di tumore ed è morta nel 2013, all’età di settantuno anni. “Il nostro è stato un grande amore allegro, ridevamo tutto il giorno, non abbiamo mai litigato, fino alla fine”, ha raccontato Arbore.



