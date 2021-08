Mariangela Melato ha avuto figli?/ La sorella: “uno dei suoi rimpianti di donna”

Mariangela Melato viene ricordata nel programma cult Techetechetè in onda su Rai1. La grande attrice è morta a soli 71 anni dopo aver combattuto contro un terribile tumore al pancreas. Una vita costellata di successi e di amori, ma non di figli. Legata per tantissimi anni a Renzo Arbore, l’attrice non si è mai sposata né tantomeno avuto dei bambini. Eppure quei figli un pò le sono mancati. A rivelarlo dalle pagine del settimanale Di Più è stata Anna, la sorella dell’attrice che ha raccontato: “era una donna troppo indipendente per desiderarne uno ma un figlio lo avrebbe voluto: “.

Le parole di Anna, sorella di Mariangela Melato confermano la volontà mancata dell’attrice milanese. “Della mancanza di un figlio me ne parlava spesso” – ha aggiunto la sorella precisando – “sì, quello era uno dei suoi rimpianti di donna. ma poi, dopo aver sospirato, mi diceva: ‘In fondo i miei nipotini sono la mia famiglia. I tuoi ragazzi mi sono troppo simpatici e io credo di essere una brava zia per loro'”.

Mariangela Melato figli: un desiderio mai realizzato

L’attrice Mariangela Melato non ha avuto figli. Nonostante l’amore con Renzo Arbore durato per tantissimi anni, la Melato non è riuscita a realizzare uno dei suoi desideri. Lo stesso ex compagno Renzo Arbore nel salotto di Domenica In ha raccontato: “ho rimandato le cose che avrei dovuto portare a termine, e la persona con cui farle era Mariangela, che un figlio lo desiderava”.

Anche se l’attrice non ha avuto figli, la Melato ha trovato nei suoi nipoti quell’amore madre-figlio. Proprio la sorella Anna ha dichiarato: “dopo la morte dei nostri genitori e la malattia di nostro fratello, Ermanno, noi e Renzo Arbore eravamo davvero la sua famiglia. Anche quando partiva per le tournée teatrale ci sentivamo tutti i giorni, per un saluto, una parola di conforto, un consiglio, una risata. E ora questo non succederà più”.

