Mariangela Melato, la sorella Anna/ “Era esplosiva ma avrebbe voluto dei figli…”

Negli studi di Vieni da me si ricorda Mariangela Melato, grande attrice e volto noto della televisione italiana, scomparsa l’undici gennaio di sei anni fa. In studio c’è Anna Melato, la sorella: “E’ stata sempre esplosiva, non era difficile da gestire a casa visto che lei è uscita di casa subito. Quando se ne è andata per me è stata una debacle, mi sono trovata figlia unica improvvisamente visto che mio fratello era già sposato. Io, anche se fossi molto più piccola di lei, uscivo con lei, sia che andava al bar sia che andava ai giardinetti, e poi quando tornavamo a casa i miei si arrabbiavano”. Maria ricorda un episodio curioso con protagonista Mariangela: “Una volta prese un vestito di mio fratello senza chiederlo, per prestarlo ad un suo amico. Peccato però che gli serviva per esibirsi: quando lo scoprirono Mariangela dovette andare con la coda fra le gambe a riprendersi il vestito…”.

MARIANGELA MELATO, LA SORELLA ANNA: “ERA ANCHE UNA PITTRICE”

“Era anche una bravissima pittrice, aveva fatto l’accademia di Brera nei ritagli di tempo libero visto che faceva 1000 cose”, prosegue Anna. Fra le tante attività svolte da Mariangela, anche la vetrinista alla Rinascente: “Quando faceva quel lavoro sai chi era il capo vendite a Milano? Armani. Mariangela era molto determinata nel suo lavoro – prosegue la sorella – a volte era anche addirittura esagerata. Quando mi ascoltava cantare mi diceva che dovevo cantare sempre, poi quando ho fatto i bambini finalmente mi ha “perdonata””. Mariangela non ha mai avuto figli: “Lei avrebbe voluto averli sul finire, credo però che sia abbastanza invivibile il binomio mamma-attrice. Ora le cose son cambiate, prima si partiva per sei mesi”. Si parla quindi della storia con Renzo Arbore: “E’ finita dopo 13 anni, lei ad un certo punto era partita per l’America, e il lavoro era il suo primo amore. Si sono quindi un po’ allontanati, anche se comunque sono sempre rimasti in ottimi rapporti”.

