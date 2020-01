Mariangela Sera, moglie Marco Minniti/ “Era la ragazza più bella di Reggio Calabria”

Chi è Mariangela Sera, moglie dell’ex Ministro degli Interni ed esponente dem, Marco Minniti, che questa sera farà parte del parterre di ospiti de “Le parole della settimana”, il programma condotto da Massimo Gramellini? Della compagna del 63enne esponente politico originario di Reggio Calabria e divenuto celebre soprattutto durante il Governo Gentiloni non si conosce molto se non che la donna è una musicista anch’essa di origini calabresi e che dopo il matrimonio ha reso Minnniti due volte padre, prima di Serena e poi di Bianca. Per scoprire qualcosa di più della famiglia Minniti soprattutto negli scorsi anni, quando ancora i riflettori non si erano accesi su quello che a suo tempo fu uno dei dirigenti dei Democratici di Sinistra bisogna fare riferimento alle cronache locali: pare che la signora Mariangela assieme al compagno e alle figlie ancora piccole fosse solita andare in vacanza a Ponza, in quel del Lazio, mostrando già allora che la loro non solo era una famiglia unita ma che cercava di restare lontana dai riflettori di cui sopra, non frequentando il mondo dei VIP di quella località turistica e concedendosi come riportano alcuni articoli solamente alcune sporadiche puntatine in ristoranti tipici della zona e preferendo dunque quel “low profile” che l’ex titolare del Viminale sembra aver preso dalla sua Mariangela anche quando ha avuto incarichi ministeriali.

CHI E’ MARIANGELA SERA, MOGLIE DI MARCO MINNITI

A proposito di Mariangela Sera, è curioso ricordare quanto si dice di lei in altri articoli che hanno provato a scavare nel passato della famiglia Minniti, tra aneddoti ed episodi che hanno legato gli anni giovanili di Marco alla figura di Massimo D’Alema, a cui è stato legato per tanto tempo. Si racconta che sin da ragazzo il futuro Ministro avesse perso già gran parte dei suoi capelli e che il diretto interessato pensasse che questo sarebbe stato un fatto esiziale e che l’avrebbe reso meno attraente rispetto ai suoi coetanei: e invece in seguito Minniti conobbe quella che alcuni ricordano essere stata “la ragazza più bella di Reggio Calabria” e che poi l’ha reso anche due volte padre dopo quelle nozze in cui uno dei testimoni fu nientemeno che Antonio Bassolino, anch’egli storico esponente dei DS ed ex governatore della Regione Campania. “Abbiamo deciso di fermarci a due figlie” hanno avuto modo di dire i due coniugi che, in una intervista, hanno pure ricordato come la loro famiglia in realtà sia stata completata da Bruno, uno splendido esemplare di pastore abruzzese che è diventato a tutti gli effetti il terzo “piccolo” di casa e che sorveglierebbe come un’ombra le donne di casa quando Minniti è via.

