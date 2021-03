Mariangela: “Soggiogata da finta psicoterapeuta”/ “Droga, ses*o e sette sataniche”

Si parla di sette sataniche al programma in diretta su Tv8, Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Cristiano Pasca. Al centro, la vicenda di una donna, tale Mariangela, che ha deciso di raccontare la sua storia di gravissima violenza psicologica in ben due libri. La vita di Mariangela non è stata semplice, lei che ha vissuto un’infanzia in orfanotrofio dopo essere stata abbandonata dai genitori, per poi venire finalmente scelta da una famiglia che l’ha amata.

Negli anni la bimba Mariangela diventa una donna e conosce Luca, con cui si deve sposare: ma quattro giorni prima delle nozze il suo futuro marito muore. E’ l’inizio della fine visto che Mariangela non regge il colpo, cade in una depressione senza fine per poi chiedere aiuto ad una psicoterapeuta. Solo in seguito scoprirà che in realtà non si trattava di una professionista ma di una persona che l’avrebbe portata ancora più a fondo, in un circolo di sette sataniche, droga e sesso.

MARIANGELA, SOGGIOGATA DA PSICOTERAPEUTA: “MI SENTIVO ACCOLTA E INVECE”

“Questa persona – ha raccontato oggi la vittima a Tv7 – dice si essere una psicoterapeuta ma nella realtà dei fatti non lo era. Mi sentivo accolta ma era una trappola. Lei entrerà nei miei conti, in tutto, e la cosa più grave è che arriverà a bruciare tutti i miei rapporti. Eri succube, schiava, perchè poi dovevo usare sostanze, cocaina, alcol se no morivo di infarto. Per avere tutto il potere dovevo schiacciare l’altro, così come mi era stato inculcato molto bene”. Quindi, dopo una serie di sedute, l’ingresso in una setta satanica dove Mariangela viene anche obbligata ad avere sesso con altre donne. Alla domanda della giornalista se c’è qualcosa che forse ha sbagliato, Mariangela risponde: “Non vedere la non libertà, questa cosa non la vedi, vengono capiti i tuoi punti deboli, sei convinto che tutte le soluzioni le hanno loro”. Fortunatamente oggi ne è uscita completamente ed è una donna senza dubbio più forte e matura, ma quell’esperienza non la consiglia a nessuno.

