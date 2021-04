Mariangela Tarì/ I figli e la malattia: Sofia e sindrome di Rett, Bruno e il cancro

S’intitola Il precipizio dell’amore (Mondadori) il nuovo libro di Mariangela Tarì, l’insegnante di origine tarantina madre di due figli affetti da due malattie diverse ma ugualmente ‘difficili’ da diagnosticare e da curare. Il sottotitolo, non a caso, è ‘Solo appunti di una madre’, un’indicazione semplice, per un libro senza particolari pretese se non quella, importantissima, di sensibilizzare sul tema delle patologie che colpiscono i più piccoli. Sua figlia Sofia, in particolare, è costretta a fare i conti con la sindrome di Rett, una malattia rara, mentre Bruno, il più grande, è alle prese con la lotta contro il cancro. Sofia non camminerà, non parlerà, non la chiamerà mamma, e Mariangela – pur con questa consapevolezza – va avanti inaspettatamente serena. A sostenerla c’è un uomo forte, suo marito Mario, con cui ha intrapreso un percorso mirato soprattutto a conoscere la sindrome di Sofia, a darle un nome e, dopodiché, a fare il possibile per garantirle una vita relativamente normale.

Come Mariangela Tarì affronta la malattia dei suoi figli

La parte più difficile, per Mariangela Tarì, è stata affrontare la diagnosi della malattia di Bruno, il suo primo figlio: “Quando Bruno si è ammalato di cancro, ho iniziato a odiare tutti”, ha raccontato Mariangela in un’intervista a Emilia-Romagna Mamma pubblicata il 26 marzo. “Mi sembravano tutti troppo più fortunati di me. Ma quell’odio, nella mia casa, non portava nulla di buono. Quando ho iniziato a chiedermi dove avrei potuto metterlo, quel dolore, avevo già aperto una porta. Io ho ogni giorno compio un atto di fede nei confronti di me stessa. Allo stesso modo compio un atto di fede nei confronti dei miei figli. Sofia, per esempio, comunica con gli occhi solo con chi ha un’apertura verso di lei, con chi è in ascolto oltre la malattia”.

La testimonianza di speranza di Mariangela Tarì

Al di là della sofferenza personale, la storia di Mariangela Tarì e di suo marito Mario ha un significato profondissimo e una rilevanza fondamentale, considerando il valore della loro testimonianza. Nessuno dei due ha mai ceduto alla tentazione dell’egoismo, né nei confronti dei loro figli né l’uno verso l’altra. Eppure, in queste situazioni, è molto facile incattivirsi e ribellarsi a tutto e a tutti: “Nonostante le rughe e il cambiamento, io e Mario ci cerchiamo ancora, ci facciamo ancora domande come se ci fossimo conosciuti da poco”, racconta Mariangela, “in mezzo alla tragedia, siamo ancora noi”. Questo il suo messaggio di speranza: “Quando stai male non devi pensare: devi fare. E poi accettare. Quando mi sono detta ‘Mariangela, è così, non puoi farci niente’, ho iniziato a vedere cose che nel dolore non vedevo: il sole sull’Agide, mia nipote, gli amici. Ma la vera magia accaduta è che nel momento in cui sono cambiata io, tutti sono cambiati: Sofia, Bruno, i nonni. Io adesso voglio godermi quello che ho, che è enorme”.

