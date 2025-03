Ospite nella puntata di oggi di ‘Dribbling’ il famosissimo allenatore del Real Madrid – con una carriera calcistica eccelsa alle spalle – Carlo Ancelotti tra i tanti argomenti che affronterà quasi certamente rivolgerà anche un pensiero o una piccola dedica alla moglie Mariann Barrena McClay che pur non essendo affatto un volto ‘nuovo’ al fianco del tecnico in questi anni ha sempre mostrato una certa distanza dalle telecamere della cronaca rosa, salvo quale rara apparizione al fianco del marito: tra queste righe proprio sulla moglie di Ancelotti vorremmo soffermarci, cercando di rispondere alle sempre fondamentale domanda “chi è Mariann Barrena McClay” indagando – come spesso facciamo – nella sua vita privata e nella sua carriera.

Come avranno già capito i più attenti tra voi, nel rispondere all domanda “chi è Mariann Barrena McClay” – e partendo dal suo privato – purtroppo dobbiamo mettere fin da subito in chiaro che non sappiamo quasi nulla data la sua inviolabile riservatezza: è certo – per esempio – che sia nata nel 1970 e che abbia (di conseguenza) una differenza di 11 con il marito; così come pare anche che svolga la professione di manager in una non meglio precisata realtà imprenditoriale, probabilmente all’estero dato che ha origini spagnole ed è nata e cresciuta a Vancouver, in Canada.

Questo grosso modo – aggiungendo anche al computo che sappiamo per certo che ha una figlia, Chloe, nata da una precedente relazione con un uomo ignoto – è tutto quello sappiamo sul conto di Mariann Barrena McClay, così come non possiamo certamente dire che le informazioni che abbiamo sulla relazione con Ancelotti siano parecchie: risulta che si siano conosciuti attorno al 2011 quando il tecnico allenava il Chelsea e subito dopo il divorzio con la precedente – storica – moglie Luisa Gibellini.

Tra Ancelotti e Mariann Barrena McClay sembra che si stato un vero e proprio amore a primissima vista, tanto che dopo solamente tre anni – precisamente nel 2014 – sono convolati a nozze in quel di Vancouver: oltre a questo sul loro conto non sappiamo altro dato che sembrano voler vivere il loro amore ben lontano dai riflettori; mentre stando alle loro età (lui 65, lei 54) possiamo immaginare che non abbiamo nessun ‘progetto bambino‘ sul tavolo.