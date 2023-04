Uomini e Donne, Marianna Acierno di nuovo mamma/ È nato il figlio Gianmaria

Marianna Acierno ha annunciato la nascita del suo secondogenito, il piccolo Gianmaria. L’anno scorso, esattamente il primo aprile, invece, aveva annunciato la nascita di Ginevra, la sua prima figlia. Marianna, nel programma ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi, aveva corteggiato Paolo Crivellin. Nel 2017 a ragazza giunse sino alla scelta finale ma a lei, il tronista preferì Angela Caloisi.

Marianna Acierno (Uomini e Donne) è diventata mamma/ Nata figlia Ginevra: "Il resto…"

L’annuncio di Marianna Acierno “Benvenuto Gianmaria. Io, papa e Ginevra ti aspettavamo con ansia”

Marianna Acierno, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha scritto, ieri 19 aprile: “Benvenuto Gianmaria. Io, papa e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere piu felici di cosi. L’inizio di una nuova Avventura, Insieme”. “Esausti e felici” ha poi scritto la mamma bis tra le stories del social.

L’annuncio della gravidanza giunse ad ottobre 2022 sui social network: “La famiglia si allarga e Ginevra diventerà una super sorella maggiore“, furono le parole utilizzate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a corredo di un video della piccola accompagnato dall’immagine dell’ecografia. Tra i commenti di auguri per la nascita anche volti noti al mondo dello spettacolo come Benedetta Mazza che ha scritto “Auguroni amica mia” e Ester Glam: “Auguri amore e benvenuto piccolo“. La Acierno temeva di non poter diventare madre a causa della sua malattia, l’endometriosi. E invece l’ex volto di Uomini e Donne è riuscita a coronare il suo sogno non una ma bensì due volte insieme ad Andrea D’Angelo con cui è fidanzata da oltre tre anni. Sin dal primo incontro Marianna ha confessato di aver capito di aver trovato l’uomo della sua vita, e così i due hanno deciso di creare una famiglia insieme.

Marianna Acierno, l’esperienza a Uomini e Donne

Ai tempi della trasmissione ‘Uomini e Donne’, Marianna Acierno non pensava che presto avrebbe incontrato l’amore della sua vita e sarebbe diventata mamma per ben due volte. La ragazza ha partecipato al programma di Maria De Filippi nella stagione 2017, come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il tronista scelse Angela Caloisi e lei tornò alla sua vita di sempre. Poco dopo la fine del programma ha avuto una relazione sentimentale con Fabio Ferrara, poi ha incontrato Andrea D’Angelo e ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita.

La trasmissione non gli ha fatto trovare l’amore regalandole però degli amici speciali tra cui Marta Paqualato, Claudio Merangolo e Nicolò Ferrari. Marianna era rimasta delusa dalla scelta di Paolo ma tornando sull’argomento a distanza di tempo aveva rivelato: “Sono contenta che stiano così bene insieme perché al contrario di quello che ho pensato quel giorno vuol dire che è stata una scelta sentita. Diciamo che avrei preferito andasse diversamente ma ad oggi sono fiera di quel percorso che è stato uno dei più veri”. Oggi Acierno è fondatrice e Ceo di un brand Mon Cher Ami e presentatrice per QVC Italia, oltre ad essere un’influencer. Per tanto tempo i fan di Uomini e Donne avevano richiesto a gran voce che potesse tornare al programma come tronista.











