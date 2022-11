Marianna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia/ “Aspettavo un figlio da lui, poi…”

Le rivelazioni di Marianna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia

Marianna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, svela un clamoroso retroscena sulla loro relazione. Oggi, Marco Bellavia è single e il suo unico amore è il figlio Filippo, nato dal suo amore, oggi finito, con Elena Travaglio. Filippo, tuttavia, avrebbe potuto avere un fratello o una sorella. Marianna Bosis, a Di Più, ha svelato di essere rimasta incinta del conduttore di Bim Bum Bam ma di aver scelto di non portare a termine la gravidanza.

“Aspettavo un figlio da lui,ho deciso di interrompere subito la gravidanza. Non è stato facile. E’ una scelta di cui sono ancora amaramente pentita“, le parole della Bosis. Una decisione sofferta per la donna che avrebbe portato anche al deterioramento della relazione con Bellavia.

Marianna Bosis: “Marco Bellavia non mi ha mai perdonata”

Nel corso dell’intervista, la Bosis ha raccontato ulteriori dettagli della sua relazione con Marco Bellavia. La scelta della donna di interrompere la gravidanza non sarebbe stata condivisa da Bellavia. “Non mi ha mai perdonato quella decisione, che mi ha sempre rinfacciato”, ha aggiunto.

“Lui era al settimo cielo ma io non ero convinta dei sentimenti che ci legavano. Soffro ancora a pensare di aver preso quella decisione. Mi sono pentita, il dolore ci ha legato moltissimo” – ha detto ancora la donna che ha poi svelato che la storia è finita nel 2020 – “La colpa è stata mia. Mi sono allontanata da lui e avvicinata a un altro, l’uomo con cui ora convivo”, ha concluso.

