Marianna Corona: “Il cancro è passato ma ho avuto problemi col corpo”/ “Papà Mauro..”

Marianna Corona, figlia di Mauro, è stata ospite ieri sera in collegamento con il programma di Rai Tre, Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. La figlia del noto “montanaro” friulano ha parlato del suo libro, “Fiorire fra le rocce”, in cui la stessa racconta la sua battaglia vinta contro il cancro, un tumore al colon diagnosticatole 4 anni fa, nel 2017. “Perchè ho deciso di rendermi visibile? E’ stato un percorso a cui mi ha portato la scrittura, mi trovo meglio a scrivere che con le parole, sono un po’ selvatica. Dopo la mia patologia del 2017 – ha proseguito Marianna Corona – adesso sto bene, il tumore al colon e all’intestino è stato asportato e ho fatto una chemioterapia di sei mesi, dopo di che sono entrato in monitoraggio e faccio i controlli normali che si fanno per queste patologie, ma sto bene”.

Il problema è che Marianna si è sentita “allontanare” dal proprio corpo: “Mi sono piano piano allontanata dal mio corpo, ho coltivato un disagio emotivo, vedevo questo corpo distante, molto lontano da me e questo mi creava particolari tensioni mentali, problematiche d’ansia, finchè sono ripartita dal corpo, mi sono riavvicinata dopo la richiesta d’aiuto, prima con le camminate con cui provavo sollievo, e poi guardandomi all’interno, ho rivisto un’utilità del corpo, mi sono sentita di nuovo utile e questo mi ha ridato un impellente voglia di creatività e di tirare fuori che era quello che mi serviva”.

MARIANNA CORONA: “MIO PAPA’ MAURO? DA PICCOLA…”

Bianca Berlinguer non poteva farle una domanda sul padre Mauro, fino a pochi mesi fa ospite fisso di Cartabianca, prima della famosa querelle “gallina”: “Da piccola – racconta Marianna Corona – ho sempre pensato fosse un papà normale perchè pensavo che tutti i papà fossero così, ho capito dopo la sua stravaganza, l’ho capito dopo un po’, ero già grandina dai, prima della trentina. Dopo ho fatto l’abitudine, anche perchè al contrario di lui ero abile a rimanere invisibile”. Le chiedono se ha avuto difficoltà durante questo periodo di pandemia a svolgere i classici controlli per i malati oncologici: “In Friuli abbiamo un centro apposito per i tumori, il Cro, Centro riferimento oncologico, e sono stati molto bravi a organizzarsi e a tutelare persone, non sono state bloccate le cure e le operazioni importanti, credo che abbiano solo posticipato le visite che potevano, per poi recuperare appena hanno potuto, quindi io ho potuto fare tutti i miei controlli”.

MARIANNA CORONA: “DOPO IL COVID RICOMINCEREMO UN PASSO ALLA VOLTA

Curioso il fatto che Marianna Corona e i suoi fratelli (sono quattro in totale), si chiamino tutti con nomi che iniziano con la M: “Gli hanno scelti apposta? No, mi dicono che sono nomi venuti naturalmente, sono nomi di parenti, di nostri avi”. Sul periodo di pandemia: “Io mi sono isolata durante questa pandemia, rinchiuso dentro casa e dentro me stessa. Sono stata bene ma di mio sono un tipo comunque già abbastanza solitario, non ho sofferto particolarmente, adesso forse inizio un po’ a sentire stanchezza e sofferenza, vorrei muovermi un po’ di più”. Infine sul futuro post covid: “Quali responsabilità dovremo assumerci nel periodo di ricostruzione? Piano piano recuperiamo, passo dopo passo, come fosse un sentiero senza guardare la cima, riusciremo a riprenderci. Se uno guarda la vetta si ferma prima, smagari si rassegna, si avvilisce e pensa di non farcela, passo dopo passo è un bell’incentivo”.



