MARIANNA E MARCO MORANDI, FIGLI GIANNI/ “L’immagine di papà sempre molto presente”

Marianna e Marco Morandi sono i figli di Gianni Morandi nati dal primo matrimonio con Laura Efrikian. Due figli d’arte, entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo. La prima come attrice, mentre il secondo si divide tra la musica e il teatro. Marianna Morandi è la primogenita di Gianni nata il 14 febbraio del 1969 a Roma. A soli 8 anni comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo cantando con il padre nel brano “Sei forte papà”. Successivamente consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma e si dedica al lavoro di attrice tra il teatro e la tv. Sempre con il padre Gianni Morandi ha recitato nel 1998 nella serie “La forza dell’amore” con protagonista anche Elena Sofia Ricci. L’attrice è conosciuta anche per aver avuto in passato una lunghissima relazione con Biagio Antonacci. Un legame importante durato dal 1993 al 2002 e da cui sono nati due splendidi figli: Paolo e Giovanni.

Marianna Morandi, ex compagno Biagio Antonacci: “i figli al centro”

La storia con Biagio Antonacci ha sicuramente segnato la vita di Marianna Morandi. Dal loro amore, infatti, sono nati due figli che sono stati sempre il loro centro. Nonostante l’amore sia finito i due sono rimasti in ottimi rapporti come ha raccontato un pò di tempo fa l’ex compagno Biagio Antonacci a Vanity Fair: “abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia”. Il cantautore italiano ha poi sottolineato: “Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro. A me è successo, e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza diffidenza”.

Marco Morandi chi è: figli e vita privata

Marco Morandi è il secondogenito di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Laura Efrikian. Proprio come la sorella Marianna, sin da piccolo si avvicina al mondo della musica studiano violino fino ai 15 anni. Giovanissimo nel 1998 partecipa al Festival di Sanremo con i Percentonetto con la canzone “Come il sole”. Poco dopo collabora con il padre Gianni nel programma televisivo “C’era un ragazzo” trasmesso in prima serata su Rai1. Successivamente debutta nel piccolo schermo come conduttore di “Taratata” con Enrico Silvestrin e al cinema nel film “Liberate i pesci” di Cristina Comencini. Nel 1998 torna in gara a Sanremo con “Che ne so” a cui segue l’album “Io nuoto a farfalla” che riprende il titolo di un brano inedito di Rino Gaetano. Dalla musica al musical: per due anni partecipa a Gianburrasca Il Musical e nel 2013 torna all’Arena di Verona nell’evento del padre “Gianni Morandi – Live in Arena”. Quest’anno è impegnato a teatro in “Nel nome del padre” in cui ironizza sul suo essere figlio d’arte. “Lo faccio anche un po’ per esorcizzare questo fatto di essere “figlio di”! L’immagine di mio padre è sempre molto presente” ha dichiarato a fattiitaliani.it precisando: “ho deciso di fare questo spettacolo in maniera molto ironica nel quale prendo in giro sia me che tutta la mia famiglia e ci scherzo sopra”. Per quanto riguarda la vita privata, Marco Morandi è sposato dal 28 settembre 2012 con Sabrina Laganà e ha tre figli.



