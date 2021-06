MARIANNA E MARCO MORANDI, FIGLI LAURA EFRIKIAN/ “Per farci dormire leggeva l’Amleto”

Due sorprese per Laura Efrikian nel corso della sua ospitata a Oggi è un altro giorno. La prima è il collegamento col figlio Marco Morandi, che rivela com’è oggi rivedere i film in cui sua mamma e papà Gianni Morandi recitavano insieme: “Io li ho visti milioni di volte, ogni estate vengono riproposti e per me hanno un valore grande. Vedere i propri genitori giovani ha sempre un certo effetto.” Così svela che “Mamma per farci dormire ci leggeva l’Amleto. Papà? Sta facendo un percorso lungo, ci vorrà ancora un po’ di tempo ma almeno psicologicamente si è ripreso alla grande.” Arriva poi un videomessaggio della figlia Marianna: “Sono qui perché ti voglio chiedere scusa perché ogni volta che vengo a casa tua ti smonto casa. D’altronde sei una donna a cui si può soltanto rubare perché sei una donna di grande classe, non solo nell’aspetto ma proprio nell’animo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perchè Laura Efrikian e Gianni Morandi si sono lasciati?/ "Nessuno ha colpe..."

Chi sono Marianna Morandi e Marco Morandi figli di Laura Efrikian

Marianna e Marco Morandi sono i due figli di Laura Efrikian, nati dal matrimonio con Gianni Morandi. La coppia aveva già avuto un figlia, Serena, vissuta solo poche ore. Marianna, nata a Roma il 14 febbraio 1969, ha debuttato come cantante nel brano “Sei forte papà”, inciso da suo padre nel 1976. Dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Rom, ha iniziato la carriera di attrice teatrale con alcuni spettacoli di Molière. Nel 1998 ha recitato nella minimerei tv “La forza dell’amore”, al fianco del padre Gianni e dell’attrice Elena Sofia Ricci. La serie destò qualche polemica per la scena di un bacio in bocca tra padre e figlia. Successivamente ha reciate anche in “Le madri” e “Un anno a primavera”, entrambe dirette da Angelo Longoni. Marianna Morandi è stata legata per nove anni, dal 1993 al 2002, al cantante Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni.

Serena Morandi, la morte della figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi/ "Visse 9 ore, non l'abbiamo vista"

Marco Morandi: lo studio del violino e la svolta con i Percentonetto

Maro Morandi, nato a Roma il 12 febbraio 1974, è l’ultimo dei figli di Gianni Morandi e Laura Efrikian. Ha studiato violino dai 5 ai 15 anni: “Mi piaceva la reazione della gente, i parenti che ti chiedevano di suonare e si divertivano a vedere un ragazzino mingherlino che tirava fuori suoni decenti da un violino. Noi abitavamo in campagna, a Tor Lupara, isolati. Appena il motorino mi ha collegato col mondo degli amici, ho mollato il violino”, ha confessato al Corriere della Sera. Dopo la separazione dei genitori, Marco e Marianna, hanno vissuto con entrambi: “Ricordi di due case differenti. Quando i miei si separarono ottennero l’affidamento congiunto. Io vivevo un po’ di giorni con mia madre e un po’ con mio padre“, ha ricordato al Corriere.

Gianni Morandi: "Ho pensato di non farcela"/ "Essere vivo è un dono del Signore"

A vent’anni Marco ha fondato una band, i Percentonetto, con la quale ha partecipato nel 1998 a Sanremo Giovani, arrivando alle serate finali del Festival di Sanremo con il brano “Come il sole”. È tornato a Sanremo da solo, nel 2002 con il brano “Che ne so”, contenuto nell’album “Io nuoto a farfalla”, che prende il titolo dalla canzone omonima inedita di Rino Gaetano. È sposato dal 28 settembre 2012 con Sabrina Laganà e ha tre figli.



