Chi è Marianna Furmiglieri, che sta facendo girare la testa ad Angelo? Tutto quello che c’è da sapere sulla tentatrice di Temptation Island 2025

Non può essere passata inosservata la presenza della tentatrice Marianna Furmiglieri a Temptation Island 2025 per via della sua bellezza. D’altronde non è un programma dove saltano all’occhio altre qualità, basti vedere le reazioni dei fidanzati e delle fidanzate quando vedono qualcosa che non va.

Chi sta facendo vacillare sempre di più Angelo è senza dubbio la tentatrice citata poc’anzi e già soltanto per alcune conversazioni l’umore della fidanzata Maria Concetta è diventato nero come l’inchiostro tanto che in molti pensano che presto potrebbe esserci un falò di confronto oppure una sorta di ripicca al fine di farlo ingelosire, come è già successo nelle edizioni scorse.

Marianna Furmiglieri e il suo desiderio più grande: “Sogno una famiglia”

“Amo prendermi cura di me, del mio corpo, sono presa da me, da tutto quello che può migliorarmi” ha raccontato Marianna Furmiglieri che ora ricopre il ruolo di tentatrice di Temptation Island 2025. Ha 23 anni, lavora come front office in una concessionaria di moto, e vive in quel di Napoli. “Sono carismatica, schietta e determinata” ha aggiunto lei.

A parte quest’esperienza televisiva non sembra averne fatte altre, ma chissà che non colpisca talmente tanto la sua presenza da far cambiare idea agli addetti ai lavori. Intanto ai microfoni di WittyTv ha svelato qual è il suo sogno più segreto: “Spero in una famiglia e un uomo che mi ami. Chi mi ama mi segue se no, no”. L’appuntamento è ovviamente per stasera e domani sera su Canale5 dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti.